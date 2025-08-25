Brasil fecha Jogos Pan-Americanos Júnior com campanha histórica e vagas para Lima 2027

“A primeira meta era ser Top 3 e garantir esse primeiro lugar foi muito importante. Mais do que isso, mostrar a evolução de todos os esportes. Em todos os itens da meta melhoramos os resultados de Cali [na Colômbia, sede da primeira edição dos jogos, em 2021]. Superamos o número de ouros, o número de vagas por atletas e de vagas por modalidade para o Pan de Lima, em 2027" declarou o presidente do COB, Marco La Porta.

O COB (Comitê Olímpico do Brasil) avaliou como histórica a campanha brasileira na última edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior, que chegaram ao final no último sábado (23) em Assunção (Paraguai). No evento esportivo o Brasil terminou em primeiro no quadro de medalhas e bateu recorde de pódios (175), de medalhas de ouro (70) e de vagas conquistadas para o Pan adulto de Lima , que será realizado em 2027.





VAGAS PARA LIMA 2027

Além da oportunidade de viver um evento poliesportivo continental pela primeira vez, Assunção ofereceu também um caminho para que os jovens atletas cheguem aos Jogos Pan-Americanos Lima 2027 em um processo que, para algumas modalidades, terminará com a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles.



"Essa era uma meta muito importante, pois o Pan de 27 distribuirá vagas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Foi fundamental também para os atletas terem essa experiência, usufruir dos serviços de uma missão do Comitê Olímpico do Brasil e entender como funciona toda essa sistemática”, ressaltou La Porta.





Para o COB, voltar ao Brasil com um bom aproveitamento nesse quesito era um objetivo central na estratégia da participação brasileira, que contou com 363 atletas em Assunção. Estavam em jogo 216 possibilidades de vagas diretas para Lima e o Brasil foi o país que mais classificou, com 48 vagas diretas.

“Os resultados acabaram ultrapassando os objetivos e, mais do que isso, vimos como os atletas valorizaram a participação nesses Jogos”, declarou o chefe de missão pelo COB, Leandro Guilheiro.



LONDRINA EM LIMA



O tenista londrinense João Pedro Bonini, de 18 anos, foi um dos estreantes campeões em Assunção. Ele conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil, na modalidade. Um feito histórico do atleta pé-vermelho que, além de dar ao Brasil um título inédito, garantiu ao paranaense uma vaga na chave profissional dos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2027.



Segundo Bonini, além de desafiá-lo tecnicamente, a competição exigiu muito preparo mental. “O maior desafio foi me manter conectado cem por cento durante todos os jogos. Eu lutei muito, com muita vontade. Meus treinadores também me ajudaram. Aguentar a pressão da torcida contrária, a pressão de representar o país e lidar com ela da forma como eu lidei, acho que foi essencial para conseguir ser campeão”, disse em entrevista à FOLHA.



(Com informações da Agência Brasil e Comitê Olímpico do Brasil)



