Brasil vence a Alemanha e segue às quartas da Liga das Nações

São Paulo - A seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Alemanha neste domingo (20) pela Liga das Nações, por 3 sets a 1, parciais de 21/25, 25/23, 25/20 e 25/21.





Com o resultado positivo, a equipe brasileira encerra a fase preliminar do campeonato na liderança com 32 pontos. No total, foram 11 vitórias consecutivas e uma derrota para Cuba.





No jogo contra a Alemanha, o principal pontuador do Brasil, Arthur Bento, foi o principal desfalque. Atualmente, o atleta soma 20 pontos -17 de ataque, dois de bloqueio e um de saque.

A seleção masculina retorna às quadras para disputar as quartas de final no dia 30 de julho, às 8h (horário de Brasília), contra a China.





Classificação das preliminares da Liga das Nações

1. Brasil

2. Itália

3. França

4. Japão

5. Polônia

6. Cuba

7. Ucrânia

8. Bulgária

9. Eslovênia

10. EUA

11. Argentina

12. Canadá

13. Alemanha

14. Irã

15. Turquia

16. Sérvia

17. China

18. Holanda





