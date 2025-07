Com estrela de Eliel, Londrina EC vence Itabaiana no VGD

O Londrina não tomou conhecimento do Itabaiana e venceu a equipe sergipana por 2 a 0 na noite deste sábado (19), no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD). A vitória marcou o reencontro do LEC com os três pontos, após o empate com o Guarani, em casa, e a derrota para o Botafogo-PB, fora. Com o resultado, o Tubarão subiu para a terceira colocação na tabela da Série C, com 23 pontos.





A equipe comandada por Roger Silva entrou em campo com o estreante Eliel, que mostrou estrela ao marcar o primeiro gol da partida, aos 17 minutos do primeiro tempo. O artilheiro Iago Teles ampliou aos 29 e também se destacou como um dos principais nomes da partida.





O técnico alviceleste não contou com o centroavante Edson Cariús, preservado devido a uma fascite plantar. Outro desfalque foi o zagueiro Caio, com lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que foi substituído por Yago Lincoln e está fora do restante da temporada.

O próximo compromisso do Londrina será novamente no VGD, no sábado (26), às 19h30, contra o CSA. Já o Itabaiana permanece com 11 pontos, ocupa a 16ª posição e pode entrar na zona de rebaixamento ao fim da rodada, dependendo dos demais resultados.





Primeiro tempo

A partida começou com forte pressão do Londrina, diante de um adversário que somente conseguiu se defender desde os primeiros minutos. Logo aos 2, Vitinho encontrou Robson, que finalizou com perigo. Na sequência, Cedric cruzou com precisão e Robson, bem posicionado, cabeceou por cima do gol.

O domínio alviceleste se converteu em gol aos 17 minutos. Após rápida troca de passes na entrada da área, Iago Teles achou Lucas Marques, que serviu o estreante Eliel. Livre, o centroavante não desperdiçou e marcou logo na primeira chance que teve. Robson, lesionado, ainda participou da jogada antes de ser substituído por Henrique.





O Itabaiana assustou pouco, mas quase empatou na sequência. Dione arriscou de longe, a bola ganhou efeito e exigiu boa defesa de Luiz Daniel.

Com a vantagem no placar, o Londrina manteve o controle do jogo. Aos 29, veio o segundo gol em mais uma jogada bem trabalhada: Henrique lançou por cima da defesa e encontrou Iago Teles, que, cara a cara com o goleiro, finalizou com precisão.





Henrique quase ampliou aos 36, após jogada de Wallace, que se aventurou no ataque e cruzou da linha de fundo. O atacante chegou na bola, mas finalizou mal e mandou para fora.

O time comandado por Roger Silva mostrou intensidade durante toda a primeira etapa, com toques rápidos, movimentação constante e marcação alta. O Itabaiana, sem conseguir sair da defesa, limitou-se a resistir à pressão.





Segundo tempo

A etapa complementar começou em uma rotação diferente. O técnico Gilson Kleina voltou com uma equipe ainda mais defensiva, mas que não conseguiu oferecer perigo. Mesmo em um ritmo mais lento, o LEC manteve o controle da partida, que seguiu em um cenário de ataque contra defesa.





O Tubarão levou perigo aos 13 minutos, após ótimo lançamento de Lucas Marques para Eliel, que venceu a marcação e finalizou em cima de Léo Souza, que saiu bem. No rebote, Thauan tentou aproveitar, mas parou na zaga.





Aos 26, o Londrina voltou a assustar com João Tavares, que recebeu excelente passe de Iago Teles, mas bateu sem perigo. O Itabaiana teve sua melhor chegada aos 38. Elimar cruzou na área, e Jackson finalizou em cima do goleiro Luiz Daniel.





No final da partida, o LEC ainda teve duas chance de ampliar o placar. Primeiro, parou em Léo Souza. Depois, Iago Teles acertou o travessão e, no rebote, João Tavares perdeu o gol.





EM LONDRINA





LONDRINA 2

Luiz Daniel; Cedric, Yago Lincoln, Wallace e Maurício; Alison (João Tavares), Lucas Marques e Robson (Henrique); Vitinho (Thauan), Eliel (Zé Breno) e Iago Teles. Técnico: Roger Silva





ITABAIANA 0

Léo Souza; Pedro Belém (Elimar), Gustavo Fagundes, Gabriel Santiago e Kauã (Bruno Sena); Gustavo Crecci, Tarcísio e Dione (Betão); Leilson (Ruan), David e Pedro Henrique (Jackson). Técnico: Gilson Kleina





Gols: Eliel, aos 17, e Iago Teles, aos 29 minutos do 1º tempo

Árbitra: Andreza Helena de Siqueira (MG)

Estádio: Vitorino Gonçalves Dias (VGD)

Público: 3.240 (total)



Renda: R$ 51.830





