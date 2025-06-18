Brasil vence a Bélgica na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Bélgica por 3 sets a 1 nesta quarta-feira (18), em Istambul, na segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL), e somou mais três pontos na tabela.

As parciais foram de 25 a 22, 24 a 26, 25 a 16 e 25 a 15. Ana Cristina, com 22 pontos, foi a maior pontuadora do jogo. Foi a partida com mais pontos dela em toda a VNL.

Rosamaria voltou a ser relacionada após ficar fora da etapa do Rio de Janeiro. Ela entrou no lugar da Aline na lista. Gabi não esteve com o time no RJ e se apresentou para a segunda etapa na Turquia, mas não foi relacionada para o jogo desta quarta.





Três vezes vice-campeã, a seleção feminina busca o inédito título da competição com um elenco renovado. Carol, Thaísa, Nyeme e Natinha não foram convocadas.

Invictas, Japão, Itália e Turquia dominam a tabela. Polônia e Brasil vêm na sequência, com três vitórias e uma derrota. O Brasil teve três vitórias e uma derrota no Rio, para a Itália. A Bélgica só venceu uma vez.

O Brasil vai enfrentar mais três seleções nessa etapa em Istambul: Canadá (sexta-feira), República Dominicana (sábado) e Turquia (domingo). A terceira etapa da VNL ocorrerá em Kanto, no Japão.

1º SET

O Brasil começou bem e abriu quatro pontos de vantagem, mas viu a Bélgica encostar com três pontos consecutivos e chegar em um 11 a 10 antes de Zé Roberto Guimarães pedir tempo.

Zé destacou a necessidade de concentração para o contra-ataque. A partir daí, o time brasileiro parecia que desgarraria novamente e abriu quatro no placar. Os problemas de recepção, porém, trouxeram a Bélgica para o jogo. O time belga fez três pontos consecutivos e virou para 19 a 18, assumindo a dianteira pela primeira vez. Zé fez a inversão, Rosamaria entrou e o Brasil voltou a se impor. Vitória de 25 a 22.





2º SET

A Bélgica deixou tudo igual. 26 a 24, com quatro pontos consecutivos no fim do set.

O jogo chegou no 22 a 22, mas um desafio certeiro de Zé Roberto Guimarães e um bloqueio da Lorena deixaram o Brasil no 24 a 22. A Bélgica diminuiu e uma invasão brasileira igualou novamente o placar. 24 a 24.

A Bélgica conseguiu um ace e depois acertou o contra-ataque após Rosamaria não virar o ataque. 1 a 1.

3º SET





O terceiro set foi o mais consistente do Brasil, que dominou de ponta a ponta e venceu por 25 a 16.

A seleção defendeu e sacou melhor. Ana Cristina voltou a ser destaque. Tainara entrou muito bem e foi a maior pontuadora do set.





4º SET





O último set começou mais equilibrado, mas o Brasil embalou e venceu por 25 a 15.

A seleção oscilou no início, porém, cresceu na hora certa e derrotou a Bélgica com certa facilidade. A diferença no saque foi decisiva para a seleção brasileira, principalmente com Diana.





