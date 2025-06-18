Londrina EC volta aos treinos no VGD e se prepara para próxima rodada

O Londrina volta a treinar no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias) nesta quarta-feira (18) após a folga concedida para todo o elenco na última terça (17) e inicia a preparação para o jogo da 10ª rodada, contra o Retrô-PE, que será somente no dia 28 de junho, na Arena Pernambuco.





O time venceu o Figueirense no domingo (15) por 2 a 1 e contou com a ajuda do banco de reservas para chegar à vitória. Com isso, a disputa no elenco está aberta e o técnico do Tubarão admitiu que a equipe que o agradou no resultado positivo foi o da etapa final diante dos catarinenses.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"A ideia é que a gente mantenha o melhor ritmo, e o melhor ritmo foi o do segundo tempo. Esse é o Londrina que eu também quero e acredito que é isso que o torcedor espera da gente”, destacou Roger Silva, que fez as cinco trocas disponíveis no segundo tempo. No intervalo, foram sacados o lateral João Vitor, o meia Gustavo França e o atacante Henrique, para as entradas de Cedric, Robson Duarte e Vitinho. Após a virada, foram a campo o volante João Tavares e o lateral Rafael Soares nas vagas de Lucas Marques e Maurício.





Cedric e Vitinho foram elogiados pela atuação no segundo tempo contra o Figueirense e abriram disputa pela titularidade em relação a João Vitor e Henrique. Mesmo que admita a vontade de não perder a base de time formada por Claudinei Oliveira, Roger enxerga os próximos dias como essenciais para entender qual será o melhor time para enfrentar o Retrô.

Publicidade





Jogo-treino





A pedido do técnico, o LEC vai disputar um jogo-treino no sábado (21), no VGD. A ideia é que a equipe não perca o ritmo durante mais uma pausa no Campeonato Brasileiro da Série C. O adversário ainda não foi definido.

Publicidade





“O choque foi dado e vai continuar sendo dado todos os dias, por isso esses próximos dias de treinos serão essenciais. Estamos tentando marcar um jogo-treino para o sábado, para não perder o ritmo, para colocar ainda mais as nossas ideias em prática e valorizar sempre o grupo. Quero todo mundo aqui a 200 km/h”, indicou o comandante alviceleste.





A paralisação no campeonato será por conta dos festejos de São João, que no Nordeste movimenta milhares de pessoas, o que geraria problema de policiamento para os jogos das equipes da região.

Publicidade





“O campeonato é curto, precisamos responder rápido. Quando não fizermos três pontos, temos que fazer um, ir pontuando. Nesses próximos dias, isso continua. Quero trabalhar muito. Estou feliz de estar aqui como treinador do Londrina. Esse desafio está me motivando de novo”, concluiu Roger.





Elogio de Iago Teles

Publicidade





Decisivo mais uma vez na partida contra o Figueirense ao marcar, de falta, o gol do empate, o atacante Iago Teles elogiou o início de Roger Silva no Londrina. Para o camisa 11 do Tubarão, o trabalho do novo técnico alviceleste será de sucesso.





“Muito feliz com o resultado, por voltar a vencer em casa, com a torcida apoiando os 90 minutos, me deixa muito feliz. É o começo de um trabalho que vai ser bem-sucedido. Com o Roger, temos mais uma motivação para ganhar, crescer na competição, e vamos brigar pelo acesso”, disse Iago Teles ao canal oficial do LEC no Youtube.



