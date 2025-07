Brasil vence Polônia e assume vice-liderança

A seleção brasileira feminina de vôlei assumiu nesta sexta-feira (11) a vice-liderança da Liga das Nações, ao derrotar a Polônia por 3 a 1 (25/22, 25/21, 21/25 e 25/22) em Chiba (Japão), no penúltimo confronto da primeira fase. Invicta, a Itália desponta no topo da tabela. Já classificado à fase final, o Brasil soma agora 10 vitórias em 11 jogos - o único revés foi exatamente para a equipe italiana. A amarelinha busca o título inédito na Liga das Nações.





As brasileiras encaram as japonesas no domingo (13), às 7h20 (horário de Brasília), em confronto de encerramento da primeira fase (classificatória) da competição. A equipe asiática ocupa a terceira posição na tabela.

Ao falar da partida, a capitã Gabi, maior pontuadora da partida com 24 acertos, foi solidária à ponteira Ana Cristina, que lesionou o joelho esquerdo durante o jogo contra a França, na quinta (10).





“Primeiramente, queria dedicar essa vitória para a Ana Cristina, desejamos para ela toda nossa energia positiva na sua recuperação. É muito bacana ver a atitude do time depois de um jogo difícil contra a França [vitória de virada por 3 sets a 2]. Jogamos com muita agressividade, todo mundo pontou e se ajudou. A comissão técnica também nos deu muita energia neste momento. Mesmo com altos e baixos, nossa equipe não deixou a guarda baixa em momento nenhum, principalmente no segundo set, que estávamos muito atrás no placar. Mas estamos de parabéns, a Polônia jogou muito bem e conseguimos enfrentar as dificuldades. Agora vamos encerrar a etapa contra o Japão, que vai ser uma partida difícil. Temos um dia para descansar, estudar, e ver o que podemos melhorar”, pontuou a capitã da amarelinha.

Quem também deixou a quadra satisfeita foi a ponteira Júlia Bergmann, segunda melhor pontuadora da seleção, com 22 acertos.





“Foi um ótimo jogo nosso, uma vitória de 3 sets a 1 contra um time que até então estava na vice-liderança da Liga das Nações. Foi uma vitória em grupo. Todo mundo pontuou, todas receberam bola o tempo todo, todas estavam com energia dentro de quadra. Foi uma vitória para a Ana Cristina também. Contamos com a torcida para o próximo jogo que também vai ser difícil”, projetou Bergmann, que marcou 22 pontos na vitória do Brasil.

As oito melhores seleções ao término da primeira fase (12 rodadas) avançam às quartas de final, que ocorrerão na Polônia, de 23 a 27 de julho. De acordo com o regulamento, caso a Polônia termine entre os oito primeiros lugares, ela subirá automaticamente para a primeira posição. Sendo assim, o chaveamento nas quartas prevê que o primeiro colocado enfrente o oitavo; o segundo encara o sétimo colocado; o terceiro pega o sexto; o quarto colocado mede forças com o quinto, e por aí em diante.





