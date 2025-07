Lucas Marques diz que time que quer subir “precisa vencer em casa”

O volante Lucas Marques será uma das novidades do Londrina para o duelo de domingo (13), contra o Botafogo-PB, no estádio Almeidão, em João Pessoa, às 16h30, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Recuperado de um quadro de virose que o tirou do empate com o Guarani na rodada passada, Lucas retorna ao time titular ao lado de Alison, que também volta após cumprir suspensão.





"Passei mal na madrugada do jogo, precisei ir ao hospital e tomar soro na hora da partida. Estava meio grogue, mas consegui acompanhar. Fiquei muito feliz pelos meninos (João Tavares e Zé Breno), que foram muito bem. Quando a gente faz as coisas certas no dia a dia, a oportunidade aparece. Eu passei mal, o Zé entrou, foi muito bem, e isso é reflexo do que ele tem mostrado nos treinos", comentou Lucas Marques.

Apesar da boa atuação dos substitutos, o volante lamentou mais um empate em casa. Segundo ele, a equipe tem se cobrado internamente para melhorar os resultados no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD). Lucas também comentou sobre como o estilo de jogo dos adversários se adapta quando jogam na casa alviceleste.





"A gente analisa isso aqui dentro. Também queremos vencer sempre em casa, mas nem sempre dá. Jogar no VGD não é um problema para nós, mas os adversários vêm muito fechados, o que complica. Fora de casa, eles se abrem mais e conseguimos controlar melhor o jogo. É claro que precisamos melhorar como mandantes, vencer no VGD. Mas, geralmente, os times vêm com uma postura bem mais defensiva", avaliou o camisa 8.

Para Lucas Marques, manter a regularidade nos jogos em casa é essencial para quem sonha com o acesso. “Para um time que quer subir, precisamos vencer em casa. Sabemos disso e nos cobramos por isso. As circunstâncias do jogo fazem com que seja dessa forma. Alguns times, quando vêm, já vêm com receio. Mas as vitórias vão vir, como veio contra o Figueirense”, completou.





"O campo dificulta"

Outro fator que tem influenciado no desempenho do time em casa é o gramado do VGD. As condições do campo têm afetado o estilo de jogo proposto pelo técnico Roger Silva, que prioriza posse de bola e troca de passes. Diante disso, o clube intensificou a busca por locais alternativos para os treinamentos durante a semana, a fim de preservar o gramado do estádio da área central.

Uma das possibilidades seria utilizar o estádio do Café. No entanto, o estado atual do campo na zona norte também é ruim, o que inviabiliza, ao menos por enquanto, a realização de todos os treinos por lá.

“O gramado atrapalha a forma como a gente quer jogar: com a bola no pé, jogo rápido. Quando atuamos fora, em campos um pouco melhores, a qualidade do jogo muda. É algo que precisa ser analisado com atenção”, destacou Lucas Marques, repetindo uma avaliação já feita pelo técnico Roger após o empate com o Guarani.

