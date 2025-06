Brasil vira e vence a Ucrânia por 3 a 2 na Liga das Nações

Com o apoio da torcida no Maracanãzinho, o Brasil venceu a Ucrânia, na manhã deste sábado (14) e se recuperou na Liga das Nações, após derrota para Cuba. O triunfo foi por 3 a 2 (19 a 25; 14 a 25; 25 a 22; 25 a 23 e 15 a 10) foi com emoção, após a equipe adversária ter aberto 2 a 0 no placar.





Com o resultado, a equipe de Bernardinho chega a seis pontos — nas rodadas anteriores, venceu o Irã por 3 a 0 e perdeu para Cuba por 3 a 2. A Ucrânia também alcança a seis pontos, após vitória por 3 a 0 sobre os Estados Unidos e 3 a 2 sobre Cuba.





Fora das duas primeiras partidas, Alan foi a novidade do time brasileiro no confronto com os ucranianos. O oposto foi um dos destaques da partida, sendo o segundo maior pontuador, com 21. Um deles, inclusive, o que deu a vitória ao Brasil. Kovalov foi quem mais marcou, com 25.

O Brasil volta à quadra neste domingo (15), às 10h, contra a Eslovênia, para a última rodada desta etapa do torneio. A seleção disputa a segunda semana da Liga das Nações em Chicago, nos Estados Unidos.

A equipe verde e amarela tenta voltar ao pódio da Liga das Nações depois do título conquistado em 2021 — foi eliminado nas quartas nas três últimas temporadas.

Como foi o jogo





1º set





O Brasil começou jogo muito mal, e a Ucrânia achou espaços sem maiores dificuldades. Logo cedo, a equipe do técnico Raul Lozano abriu vantagem confortável para levar o set sem sustos.





A equipe da casa melhorou e equilibrou mais as ações, mas não foi o suficiente para alterar o cenário já desenhado desde o início. A Ucrânia fechou em 25 a 19.

Semeniuk, com oito pontos, foi o destaque do primeiro set da partida. Pelo lado brasileiro, Alan, com três.





2º set

A seleção brasileira iniciou o segundo set com um desempenho melhor, mas, ainda assim, com erros que fizeram a Ucrânia assumir cedo a dianteira do placar e o controle da partida.





Bernardinho parou o jogo e buscou orientar o time, mas a equipe ainda tinha falhas que deixavam a Ucrânia cada vez mais próximo de fechar um novo set. Quando o jogo estava 12 a 7, Tupchii foi para o saque e conseguiu três aces consecutivos.





O Brasil não conseguia demonstrar força no ataque, e os contra-ataques ucranianos todos estavam indo ao chão. À vontade, os comandados de Lozano fecharam em 25 a 14.





Até aqui, o momento que fez a torcida celebrar com mais força foi um pedido de casamento que aconteceu na arquibancada no intervalo.





3º set





No terceiro set, o Brasil acordou e começou a acertar quesitos que vinham pesando no desempenho. Os pontos de ataque aconteceram com mais naturalidade, e os saques também passaram a ser mais nocivos à Ucrânia.





A equipe de Bernardinho chegou a ter vantagem de 17 a 12 no placar, mas voltou a cometer erros que fizeram os adversários encostarem. Após pedido de tempo, o jogo voltou ao equilíbrio, mas o Brasil conseguiu manter a margem e fechou em 25 a 22, com um ponto de saque de Judson. Alan, com seis pontos, foi o principal nome do Brasil neste período da partida.





4º set





O quarto set começou com equilíbrio, com os times conseguindo colocar a bola no chão e pontuar. O Brasil, porém, soube aproveitar um bom momento na partida para tomar à frente no placar, com três pontos consecutivos — dois pontos de Alan e um de Flávio.





Aos poucos, a equipe brasileira passou a ditar o ritmo. Com a defesa funcionando, chegou a ter cinco pontos à frente no placar — 18 a 15 —, mas a Ucrânia reagiu e colou, fazendo Bernardinho pedir tempo. O time da casa voltou melhor e fechou em 25 a 23, em ponto que foi confirmado após desafio e gerou reclamação dos ucranianos.





5º set





O último set foi marcado pela regularidade dos dois times, e ninguém conseguiu desgarrar no placar. O Brasil, porém, diferente do que aconteceu em sets anteriores, errou menos e chegou a ter 7 a 4, quando a Ucrânia pediu tempo e parou a partida.





Com dois pontos de saque de Honorato, o Brasil chegou a 10 a 5 e passou a ter maior controle. No fim, fechou em 15 a 10.