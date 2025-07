Brasileirão retorna com Flamengo x São Paulo neste sábado, no Maracanã

Após terminar a Copa do Mundo de Clubes na 11ª posição, o Flamengo recebe o São Paulo na tarde deste sábado (12), no Maracanã, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A competição foi paralisada por quase um mês em razão do Mundial, nos Estados Unidos. O Rubro-Negro carioca lidera o Brasileirão com 24 pontos. Já o Tricolor paulista, comandado pelo recém-contratado técnico argentino Hernán Crespo, encontra-se na 14ª posição, com 12 pontos.





O técnico do Flamengo Filipe Luís não poderá contar com o chileno Erick Pulgar. O volante sofreu uma lesão no quinto metatarso do pé-direito e passou por uma cirurgia. Outra carta fora do baralho rubro-negro é o coringa Gerson, negociado para o Zenit da Rússia. Quem vive a expectativa da estreia diante da torcida do Flamengo é o volante Jorginho. A carreira do jogador de 33 anos foi inteiramente na Europa e será a primeira vez que o camisa 21 vai jogar no Brasil.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Flamengo deve começar jogando neste sábado com Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alex Sandro; Allan, Jorginho, Nico De La Cruz; Arrascaeta, Gonzalo Plata e Bruno Henrique.





Pelo lado do Tricolor, o clássico marca o início da segunda passagem de Crespo como técnico do São Paulo. O argentino veio para o lugar do conterrâneo Luís Zubeldía, demitido no mês passado, após derrota por 3 a1 para o Vasco, dentro do Morumbis. Crespo terá de lidar com a ausência do atacante Luciano no confronto contra o Rubro-Negro carioca. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e terá de cumprir suspensão.





A provável escalação do São Paulo contará com Rafael, Arboleda, Alain Franco e Sabino, Cédric; Alisson Bobadilha, Marcos Antônio e Enzo Dias; Oscar e André Silva.