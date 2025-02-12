O campeão da Copa do Brasil 2025 ganhará até R$ 101 milhões de premiação ao longo da campanha. Esse é o valor possível, de acordo com a tabela enviada pela CBF às federações estaduais.





Apenas pela vitória na final, o campeão terá direito a R$ 77,1 milhões. Em 2024, quem faturou o prêmio mais alto foi o Flamengo.





O vice, ainda considerando só a cota do jogo decisivo, tem direito a R$ 33 milhões.





A entidade reajustou os valores em relação a 2024, como faz anualmente, usando o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). A tabela foi divulgada inicialmente pelo GE.





O valor de R$ 101 milhões poderá se alcançado se o campeão for um dos nove times da Série A que entraram na competição a partir da primeira fase.





Os clubes que estão na Libertadores, por exemplo, entram na terceira fase.





Quem entra na terceira fase? Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Santos, CRB e Paysandu.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

A CBF consegue repassar aos clubes como forma de cotas de premiação parte dos valores que arrecada com direitos de transmissão e patrocínios.





"A distribuição de receita é a mais expressiva do nosso continente. Vamos continuar fazendo com que esse investimento chegue aos clubes", afirma Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.





TABELA DE COTAS DA COPA DO BRASIL 2025





1ª fase [80 clubes] - R$ 1.543.500 (Clubes da Série A) | R$ 1.378.125 (clubes da Série B) | R$ 830 mil (outros clubes)

2ª fase (40 clubes) - R$ 1.874.250 (Clubes da Série A) | R$ 1.543.500 (Clubes da Série B) | R$ 1 milhão (outros clubes)

3ª fase (32 clubes) - R$ 2.315.250

Oitavas (16 clubes) - R$ 3.638.250

Quartas (8 clubes) - R$ 4.740.750

Semifinal (4 clubes) - R$ 9.922.500

Vice-campeão - R$ 33 milhões