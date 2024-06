Campeonato Paranaense: terceira Divisão terá 14 equipes e começa em agosto

A Federação Paranaense de Futebol definiu os detalhes da Terceira Divisão do Campeonato Paranaense. A competição terá a participação de 14 equipes e vai começar no dia 24 de agosto. O encerramento está previsto para 24 de novembro.







Os times confirmados na Terceirona são: Arapongas, Araucária, Batel, Cambé, Cascavel CR, Campo Mourão, HOPE, Iraty, Portuguesa Londrinense, Prudentópolis, Rolândia, Toledo, União e Verê. Na primeira fase, as equipes serão divididas em três grupos.

No grupo A, estão Araucária, Batel, HOPE, Iraty e Prudentópolis, no B, Arapongas, Cambé, Campo Mourão, Portuguesa Londrinense e Rolândia e no C, Cascavel CR, Toledo, União e Verê.





Na primeira fase, os times se enfrentam em turno e returno. Os dois melhores de cada chave e os dois melhores terceiros colocados se classificam para a segunda fase.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: