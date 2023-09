Capitão do Londrina EC pede desculpas e Fonseca se diz envergonhado com goleada

A goleada sofrida para o Sport na noite de sábado foi mais um duro golpe na tentativa do Londrina de reagir na Série B e mostrou novamente os inúmeros problemas técnicos do elenco e deixou o caminho para fugir do rebaixamento ainda mais estreito.





Apesar de ter feito um jogo equilibrado em muitos momentos, o Tubarão voltou a repetir erros individuais, que foram cruciais para a derrota por 4 a 0, na Ilha do Retiro.

Faltando nove rodadas para o término do Brasileiro, o LEC segue em penúltimo, com 21 pontos, e mostra que não tem forças para sair da zona do rebaixamento. O Alviceleste tem nove pontos a menos que o Avaí, primeiro time fora da ZR. Mas o time catarinense ainda joga por esta rodada e enfrenta o Juventude, nesta segunda-feira (25), em Florianópolis.





Após a derrota no Recife, o capitão João Paulo, na saída do gramado, praticamente sepultou as chances de o Londrina fugir da queda e pediu desculpas para a torcida.

"Realmente não há o que falar e só quero pedir desculpas à torcida. Vamos ver o que conseguimos fazer nestas nove rodadas finais para amenizar o prejuízo", afirmou, ciente de que o Londrina pode garantir a queda com rodadas de antecedência.





O técnico Roberto Fonseca seguiu a mesma linha do volante e afirmou estar envergonhado com a posição e o momento que o clube atravessa na temporada. "Estou envergonhado e chateado também. Ainda mais por ser o clube da nossa cidade, onde estamos sempre defendendo, torcendo e querendo o melhor", afirmou Fonseca, em entrevista à rádio Clube FM, após a derrota na capital pernambucana.

"Mas vamos fazer de tudo para que a gente possa ter uma retomada nesta reta final e buscar a nossa permanência. Se ainda há possibilidade, vamos buscar".





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: