Carlo Ancelotti fará convocação dos jogadores ante 200 jornalistas

O novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, vai desembarcar no Rio de Janeiro na noite de domingo (25). No dia seguinte, ele será apresentado em um evento de convocação tão badalado que a CBF precisou recorrer a um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.





Ancelotti e os demais membros da comissão técnica terão no sábado o último ato à frente do Real Madrid: o jogo contra a Real Sociedad. A bola rola às 11h15 (de Brasília).

Nesta semana, a CBF formalizou o contrato de todos eles: Davide Ancelotti, Mino Fulco, Francesco Mauri, Paul Clement e Simone Montanaro.





Horas antes da chegada de Ancelotti, a CBF confirmará a eleição de Samir Xaud como novo presidente da entidade.

A chegada ao Brasil promete ser discreta. A CBF já se mobiliza para que ele não passe no saguão principal do Galeão.





Mas na apresentação e na coletiva, Ancelotti deve estar diante de mais de 200 profissionais de imprensa. Quanto ao idioma, Ancelotti vai recorrer ao espanhol. Mas já avisou ao pessoal na CBF que vai aprender rapidamente português.

Ele vai anunciar os 23 nomes para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias.

A seleção brasileira começa os treinos em São Paulo, já na semana seguinte à convocação (no dia 2).





A pré-lista com os 50 nomes pré-selecionados pela comissão técnica da seleção brasileira ainda não foi revelada pela CBF. Até o momento, 18 nomes estariam nessa relação. São eles: Alan Patrick (Internacional), Alexsandro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Alex Telles (Botafogo), Antony (Real Betis), Andrey Santos (Strasbourg), Caio Henrique (Monaco), Casemiro (Manchester United), Danilo (Flamengo), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gerson (Flamengo), Hugo Souza (Corinthians), Igor Jesus (Botafogo), Léo Ortiz (Flamengo), Neymar (Santos), Pedro (Flamengo), Oscar (São Paulo) e Wesley (Flamengo).