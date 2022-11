Castilho é eleito presidente do LEC em candidatura de chapa única

O empresário do ramo de peças automotivas Getúlio Marques Castilho, atual vice-presidente do Londrina, foi eleito neste domingo (6) o presidente do clube para o triênio 2023-2025. Seu vice será o atual mandatário, Felipe Prochet.





A eleição no alviceleste foi realizada no VGD e contou apenas com a chapa vencedora, a Azul Celeste, já que a candidatura de oposição, liderada pelo relações públicas Aloísio Júnior, foi impugnada pela comissão eleitoral do clube por pendências na documentação.

A chapa entrou com recurso na Justiça para anular o pleito, mas teve o pedido indeferido em primeira instância. A defesa já anunciou que vai recorrer da decisão no Tribunal de Justiça do Paraná.





Após o término da votação, às 15h deste domingo, foram computados 12 votos válidos de pessoa jurídica, sendo que 11 votos na Chapa Azul Celeste e um voto em branco.







Nos votos individuais, foram 108 votos computados, sendo 93 válidos com 92 na Chapa Azul Celeste, um em branco e 15 votos nulos.