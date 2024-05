CBF confirma jogo de Santos e Botafogo-SP no Estádio do Café, em Londrina

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou que o jogo Santos x Botafogo-SP será em Londrina. A partida, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, será no dia 3 de junho, uma segunda-feira, às 20h, no estádio do Café. A mudança de local já consta no site da confederação.







Segundo informações apuradas pela imprensa local, pelo jornalista Ricardinho Martins, o time da Baixada Santista vendeu o mando de jogo para uma empresa que vai custear todos as despesas dos dois times e ainda vai render R$ 600 mil de lucro líquido.

A expectativa é que a venda dos ingressos para a partida no Norte do Paraná inicie nesta segunda-feira (20).