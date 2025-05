CBF quer Estaduais menores, mas só sete cumprem meta

Londrina vacina 39% da população contra a gripe; Sertanópolis apenas 13%

De acordo com os dados do Vacinômetro Nacional do Ministério da Saúde, Londrina aplicou 58.603 vacinas contra a Influenza do início da campanha anual, no dia 1º de abril, até esta segunda-feira (26), o que representa 39,28% do público esperado.