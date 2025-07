Chelsea bate Fluminense e o último time brasileiro deixa o Mundial

O Fluminense está eliminado da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A equipe carioca foi derrotada por 2 a 0 pelo Chelsea, com dois gols do brasileiro João Pedro, revelado pelo Flu, e se despede da competição mundial nas semifinais. O centroavante, anunciado na semana passada pelo time inglês, fez um gol em cada tempo.





O Chelsea vai para a final da Copa do Mundo de Clubes e espera o vencedor de PSG e Real Madrid, que se enfrentam nesta quarta (9), às 16h (de Brasília).

Chelsea na frente e pênalti desmarcado





Em um primeiro tempo movimentado e com boas chances para os dois lados, o Chelsea foi mais eficiente e foi para o intervalo vencendo. A equipe inglesa começou mais agressiva e, logo aos nove minutos, criou sua primeira grande chance. Cole Palmer girou no meio-campo e lançou na área. Enzo Fernández dividiu com Ignácio pelo alto, mas o goleiro Fábio saiu do gol com segurança e afastou o perigo.





A pressão dos ingleses surtiu efeito aos 17 minutos. Após erro de Germán Cano na saída de bola, João Pedro recuperou e tocou para Pedro Neto. O camisa 7 avançou pela esquerda e cruzou rasteiro. Thiago Silva tentou o corte, mas a bola sobrou para João Pedro, que bateu de fora da área, com estilo, para superar Fábio. Foi o primeiro gol do atacante com a camisa dos Blues. Cria do Flu, o centroavante não comemorou: 1 a 0.





O Tricolor quase empatou pouco depois, em sua melhor chance na primeira etapa. Hércules tabelou com Cano e entrou na área em velocidade. O volante bateu na saída do goleiro Sánchez, a bola passou por ele, mas Cucurella apareceu em cima da linha para evitar o gol e salvar o Chelsea.

Aos 34, o Fluminense chegou a ter um pênalti a seu favor. Renê cobrou falta da esquerda e a bola bateu no braço de Chalobah dentro da área. O árbitro assinalou a penalidade, mas, após checagem no VAR e revisão no monitor, voltou atrás, alegando que o braço do defensor inglês estava em posição natural.





João Pedro resolve

Logo aos 11 do segundo tempo, o Chelsea ampliou o resultado. Em erro de passe do Fluminense, Palmer dividiu com Bernal e Renê, ganhou a jogada e tocou para Enzo Fernández. O argentino achou João Pedro em velocidade no contra-ataque. O atacante arrancou, invadiu a área, driblou Ignácio e finalizou com força, anotando um golaço: 2 a 0

Aos 19, o Chelsea quase chegou ao terceiro com Nkunku. Palmer iniciou jogada em velocidade e abriu para o atacante francês, que entrou na área, driblou Guga e Ignácio e bateu na direção do gol. Fábio já estava batido, mas Thiago Silva apareceu na pequena área para evitar mais um gol inglês.

O técnico Renato Gaúcho desmontou a formação com três zagueiros e três volantes e empilhou atacantes em campo, mas o Fluminense pouco conseguiu produzir até a reta final da partida.





