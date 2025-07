Jogador que o Londrina EC tem interesse não é aproveitado por Claudinei no Paysandu

O Londrina demonstrou interesse na contratação do atacante Eliel, de 22 anos, que pertence ao Cuiabá e está emprestado ao Paysandu. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Lucas Rossafa e confirmada pela FOLHA. As tratativas estão em estágio inicial, e a ideia do LEC é tentar um reempréstimo com o clube mato-grossense, caso a negociação avance. O jogador é visto como uma das alternativas para reforçar o setor ofensivo alviceleste. Outros clubes também monitoram a situação do atleta.





Eliel não tem sido aproveitado no Paysandu. Desde a chegada do técnico Claudinei Oliveira, há cerca de um mês, o atacante não entrou em campo. Foram quatro partidas sob o novo comando, com três presenças no banco de reservas e uma ausência completa entre os relacionados. No total, o atacante disputou sete jogos pela equipe paraense, sem marcar gols.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No empate por 0 a 0 contra o Avaí, o técnico Claudinei escalou Diogo Oliveira, Vinni Faria e Marlon como titulares. Outros nomes como Marcelinho, Rossi e Jorge Benítez também já foram utilizados e atualmente estão à frente de Eliel na hierarquia do elenco, o que reforça a falta de espaço para o atacante que interessa ao Londrina.







O Londrina aposta no histórico recente de Eliel. Com boa mobilidade, o centroavante foi revelado pela Ponte Preta e se destacou entre 2022 e 2023, quando disputou 51 partidas e anotou oito gols. O desempenho chamou a atenção do Cuiabá, que o contratou para a temporada 2024. No clube do Mato Grosso, foram 45 jogos e seis gols. Com a queda do time para a Série B, Eliel perdeu espaço no elenco e foi cedido ao Paysandu, onde ainda não conseguiu se firmar.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.