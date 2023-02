Cinco equipes brigam por três vagas nas quartas de final do Paranaense

O empate com o Maringá vai obrigar o Londrina a pontuar nas duas últimas rodadas do Campeonato Paranaense para garantir um lugar nas quartas de final do Estadual. A disputa pela classificação promete ser acirrada e cinco times disputam as três últimas vagas para a próxima fase.







Além do LEC, pelo menos outras quatro equipes lutam pela classificação: FC Cascavel, o sexto, com 11, São-joseense, que fecha a zona de classificação em oitavo, com nove pontos, Aruko também com nove e Azuriz, com sete. Rio Branco, com quatro, e o lanterna Foz do Iguaçu, com três, ocupam a zona do rebaixamento e vão brigar apenas para não cair. Na parte de cima da tabela, Athletico, Operário, Coritiba, Cianorte e Maringá já estão garantidos na próxima fase.



Com 10 pontos, o LEC se mantém em sétimo lugar e, nas projeções da comissão técnica, vai precisar de pelo menos mais dois pontos para garantir uma posição nas quartas de final. O Tubarão encara o Coritiba na quarta-feira (15), no Couto Pereira, e recebe o Athletico na última rodada, no dia 26, no estádio do Café.







Para fugir da sétima ou oitava colocação, que poderia colocar o Londrina em um mata mata com Athletico ou Coritiba, o Alviceleste teria que somar pelo menos quatro pontos nas duas rodadas finais e depender de outros resultados.







Leia mais na Folha de Londrina: Para o atacante Júnior Dutra, a chegada de jogadores experientes torna o Londrina um time mais forte e com atletas acostumados a jogos "grandes"