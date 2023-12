COB acerta parceria e terá time de influenciadores nas Olimpíadas de Paris

O COB (Comitê Olímpico do Brasil) lançou um projeto de conteúdo com influenciadores para as Olimpíadas de Paris em parceria com a Play9 e YouTube.







Publicidade

Publicidade

A cobertura "Paris é Brasa!" contará com influenciadores como Podpah, Matheus Costa e Valen Bandeira, entre outros.





Haverá um programa ao vivo promovido pelas marcas patrocinadoras na homepage do YouTube Brasil em horário nobre.

Publicidade





O projeto pretende mostrar os bastidores e curiosidades sobre a participação do Time Brasil na competição.





NÚMEROS DO PROJETO

Publicidade





A Play9 levará 60 pessoas para Paris e terá uma operação de outras 40 no Brasil.

Publicidade





A expectativa é alcançar 1 bilhão de views ao longo das Olimpíadas de Paris, com entregas diárias de conteúdo, publicadas a cada hora por pelo menos um dos influenciadores parceiros do projeto.





Plataformas como TikTok, Instagram e X (ex-Twitter) também serão utilizadas para distribuição de conteúdo.





"O projeto é a união em um único movimento de toda a estratégia e posicionamento de marca planejados pelo COB para o ciclo, além de ter a grandiosidade e a capacidade de engajamento que nossos patrocinadores desejam quando associaram suas marcas ao COB e ao Time Brasil", afirma Gustavo Herbetta, diretor de marketing do COB.