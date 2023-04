Com 15 contratações, LEC fecha elenco para o início da série B

O Londrina não pretende fazer mais nenhuma contratação para o início da Série B. Com 15 reforços, o Tubarão considera que o elenco está fechado para começar o Brasileiro.





A estreia alviceleste está confirmada para domingo, 16 de abril, às 20h30, no estádio do Café, contra o ABC.

Com a reformulação iniciada após a eliminação do Paranaense, o LEC acumulou contratações, liberou atletas e tem mais alguns que treinam em separado, pois não estão nos planos da comissão técnica.





O elenco atual tem 34 jogadores e o desejo do técnico Alexandre Gallo é trabalhar com no máximo 30. O clube vai emprestar ainda alguns jogadores.

A janela de transferências no futebol brasileiro foi estendida pela CBF até o dia 20 deste mês, para atletas que estavam em atividade nos campeonatos estaduais. Após este prazo, novos jogadores poderão ser inscritos apenas no mês de julho.





Com o objetivo de brigar na parte de cima da tabela, o Londrina trouxe reforços para todos os setores. Para a defesa, chegaram o goleiro Lucas Frigeri, os zagueiros Guilherme Lacerda, Patrick, Xandão e Da Silva, além dos laterais Nicolas e Gustavo Salomão.





Para o meio-campo foram contratados os volantes Jatobá e Natham e o meia Higor Leite. O ataque recebeu cinco novos nomes: Caio Mancha, Vinícius Barata, Iago Dias, Vitor Feijão e Paulinho Moccelin.





