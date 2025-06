Com classificação antecipada, Flamengo pode poupar jogadores no próximo jogo

O Flamengo entra em campo nesta terça-feira (24), às 22h, no Camping World, na Flórida, para sua última partida no grupo D da Copa do Mundo de Clubes. Classificado como líder da chave de forma antecipada, o time rubro-negro pode poupar jogadores, especialmente os pendurados, para não ter problemas para o duelo de mata-mata.





Com isso, são pequenas as chances de Erick Pulgar, Gerson, Gonzalo Plata e Bruno Henrique, que têm um cartão amarelo no torneio, serem mandados a campo pelo comandante do Flamengo. Os cartões só são zerados a partir das quartas de final.

“Tenho todos à disposição e tento escolher os que acredito que são os melhores dependendo do plano de jogo em função do adversário. Vão ser uns ou outros dependendo disso, das características que o jogo pede”, destacou o comandante do Flamengo.





“É uma linha fina e as decisões são tomadas em função do que eu acho que vai acontecer no jogo. Nem sempre acerto, mas as convicções têm que ser seguidas”, seguiu Filipe Luís.

O time carioca confirmou a classificação antecipada com as vitórias diante do Espérance, da Tunísia, e do Chelsea, da Inglaterra, por 2 a 0 e 3 a 1, respectivamente. Como tunisianos e ingleses se enfrentam no mesmo dia e horário, e o primeiro critério de desempate é o confronto direto, nenhum deles pode ultrapassar o Flamengo, que tem seis pontos.





O Los Angeles FC, por sua vez, já está eliminado por ter perdido pelos mesmos times. Portanto, mesmo que vença o Flamengo, o time dos Estados Unidos não vai conseguir a vaga ao mata-mata.

Data definida





Líder do grupo D, o Flamengo já sabe que jogará em Miami, no domingo (29), às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial. O adversário sai também nesta terça-feira, mais cedo, às 16h, quando se enfrentam, pelo grupo C, Bayern de Munique x Benfica e Boca Juniors x Auckland City. Bayern, Benfica e Boca vão disputar duas vagas.