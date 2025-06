Londrina EC tenta manter fama de visitante 'indigesto' com novo técnico

Após estrear com vitória no comando do Londrina no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) diante do Figueirense, Roger Silva tenta repetir o bom desempenho agora como visitante, contra o Retrô, na Arena Pernambuco, sábado (28), às 17h. Além da força em casa, o treinador também se destacou fora de seus domínios em 2024, quando comandava o Athletic-MG na Série C.





Isso porque, na primeira fase da competição do ano passado, o Athletic de Roger foi o segundo melhor visitante. Foram 16 pontos conquistados em dez jogos naquela oportunidade, com quatro vitórias, quatro empates e somente duas derrotas na fase inicial do torneio

Duas dessas vitórias fora de casa chamaram a atenção. A primeira foi logo na estreia da Série C de 2024, diante do Caxias, no Centenário, por 4 a 0. A segunda foi na terceira rodada, em Maceió, no estádio Rei Pelé, contra o CSA, quando aplicou 5 a 0. No quadrangular final, outra vitória do time de Roger se tornou marcante, já que o Athletic visitou o próprio Londrina no estádio do Café e venceu por 3 a 2.





Bom retrospecto do LEC





O Londrina de 2025 era um bom visitante antes mesmo do início da era Roger Silva. Sob o comando de Claudinei Oliveira, o Tubarão só perdeu duas vezes longe de seus domínios: para o São Joseense, por 2 a 1, pelo Campeonato Paranaense, no criticado gramado sintético do estádio do Pinhão, e por 4 a 2 para o Caxias, em jogo que marcou a despedida de Claudinei do comando antes de aceitar a oferta do Paysandu. No ano, foram 13 jogos longe de Londrina, com oito vitórias e três empates, além das derrotas citadas. Na Série C, são duas vitórias, um empate e uma derrota.





Mudanças e preparação





A tendência é que Roger mude o time que vai a campo diante do Retrô. Destaques no segundo tempo na vitória contra o Figueirense, Robson Duarte e Vitinho devem ser titulares nas vagas de Gustavo França e Henrique. Na lateral-direita, Cedric disputa posição com João Vitor e também pode ser novidade.





“Sempre existe a possibilidade de trocas. Vamos fazer ajustes ao longo da semana e tentar encontrar a melhor equipe para enfrentar o Retrô. Pode haver mudanças, sempre com base no mérito. Se entrou bem, treinou bem, aí vai ter oportunidade”, disse Roger Silva em entrevista recente à Paiquerê 91,7. O treinador do Tubarão admite que ainda está em fase de conhecimento do elenco e que pode executar mais testes para encontrar o time ideal.

“Tenho alguns mentores que me orientam. Há dois ou três anos, acompanhando o Roger Machado no Grêmio, ele me disse algo que carrego comigo: ‘As coisas não se resolvem só com contratações, resolvem‑se com trabalho e conhecendo o atleta’. Isso faz muito sentido neste processo. No Londrina, valorizo conhecer o grupo”, destacou o comandante alviceleste sobre as possíveis alterações.





O LEC terá ainda três treinos em Londrina nesta semana, sempre no VGD, pela manhã, antes da viagem ao Recife, que será após o almoço de quinta-feira (26). O time ainda vai realizar um treinamento na sexta (27), provavelmente na capital pernambucana, que será o último antes da partida contra o Retrô.