Com desfalques, Palmeiras e Chelsea se enfrentam no Mundial

Palmeiras e Chelsea eliminaram Botafogo e Benfica, respectivamente, e se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa na sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Para o duelo decisivo, os técnicos Abel Ferreira e Enzo Maresca terão desfalques importantes em suas equipes.





Do lado alviverde, Abel não poderá contar com três peças-chave do sistema defensivo. O zagueiro Gustavo Gómez foi expulso na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, na prorrogação. Ele havia recebido um cartão amarelo ainda no primeiro tempo, por falta em Allan, e foi novamente punido após um lance com Barboza durante o tempo extra.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Já o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, que estava pendurado, levou o segundo cartão na competição após cometer falta em Artur e também está fora. Para completar, o zagueiro Murilo sofreu uma lesão na coxa esquerda e dificilmente voltará a atuar neste Mundial.





Diante disso, Abel terá que reorganizar sua defesa. Para a zaga, as opções para atuar ao lado de Bruno Fuchs são Naves, Micael e Benedetti. Na lateral, Vanderlan é o substituto natural de Piquerez. “É só fazer, como vocês dizem, o arroz com feijão. Sai zagueiro entra zagueiro, sai lateral entra lateral, sai ponta entra ponta”, disse Abel Ferreira após a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, com gol marcado por Paulinho.

Publicidade





“Mas é muito bom ter esse elenco mais amplo para esses tipos de situações, lesões, suspensões. Os que acabaram seguramente são os que vão entrar, mas sinceramente ainda não pensei nisso. Quero agora descansar um pouco. Eu disse que iria procurar viver esse mundial de forma diferente. Com a mesma entrega, dedicação, mas mais leve”, seguiu.





Pelo lado inglês, o Chelsea também terá de lidar com uma ausência de peso. O volante Moisés Caicedo está suspenso após ser advertido com cartão amarelo na goleada por 4 a 1 sobre o Benfica. O equatoriano, titular nas vitórias contra Los Angeles FC e Flamengo, já estava pendurado e acabou ficando fora da última rodada, diante do Espérance.

Publicidade





Sem Caicedo, Maresca pode repetir a formação usada contra os tunisianos, com Enzo Fernández atuando mais recuado, ao lado de Romeo Lavia, e Nkunku ocupando a faixa central mais adiantada. Outras opções para o meio-campo incluem o brasileiro Andrey Santos, que participou de uma partida na competição, e Dewsbury-Hall, que vem sendo utilizado com frequência ao longo da temporada.





REENCONTRO

Publicidade





O Palmeiras vai tentar uma revanche diante do Chelsea. Isso porque, em fevereiro de 2022, em partida válida pela final do Mundial de Clubes de 2021, o Verdão enfrentou o time inglês e perdeu por 2 a 1. Na ocasião, o Chelsea abriu o placar com Lukaku, Raphael Veiga empatou, mas Havertz, na prorrogação, cobrando pênalti, deu o título aos Blues.