Com mudanças no elenco, Brasil encara o Peru em busca de embalo

Depois de vencer o Chile e aliviar a pressão, o Brasil entra em campo nesta terça-feira (15) para enfrentar o Peru pela 10ª rodada - primeira do returno - das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O jogo começa às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília.







A vitória por 2 a 1 em Santiago fez com que a seleção brasileira subisse na classificação e, ao mesmo tempo, diminuísse as cobranças, sobretudo em cima do trabalho do técnico Dorival Júnior. Mesmo com um futebol longe de empolgar, vencer era o mais importante e as apostas do treinador funcionaram no jogo.





Igor Jesus, titular pelo primeira vez, e Luiz Henrique, que entrou no segundo tempo, fizeram os gols brasileiros na capital chilena.

O Brasil subiu para o quart lugar, com 13 pontos, seis a menos que a líder Argentina. O Peru saiu da lanterna das Eliminatórias ao vencer em casa o Uruguai por 1 a 0. Os peruanos somam seis pontos, um a mais que o Chile, que aparece na última colocação. O Peru tem apenas uma vitória em nove partidas disputadas.





O técnico Dorival Júnior vai promover três alterações. Duas por opção técnica e tática e uma por obrigação. Lucas Paquetá está suspenso e será substituído por Gerson, do Flamengo.

Na lateral-direita, Danilo, muito mal na última partida, perde a posição para Vanderson, com características bem mais ofensiva. Outro que sai do time é o volante André para a entrada de Bruno Guimarães, que entrou bem durante a partida em Santiago.





Aos 23 anos, Vanderson será titular pela primeira vez com a camisa da seleção brasileira. O lateral, revelado pelo Grêmio e que hoje atua no Mônaco, da França, já participou de dois jogos com o Brasil, mas entrando apenas nos minutos finais da partida. O jogador já foi convocado quatro vezes.





Novamente, o treinador vai apostar na formação com um quarteto ofensivo: Rodrygo, Raphinha, Savinho e Igor Jesus.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: