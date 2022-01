LEC começa 2022 com novos reforços e promete sair da seca de gols

Entre os nove reforços apresentados até o momento, o Londrina trouxe dois meias com a expectativa de resolver um dos problemas crônicos da equipe na última temporada. A falta de criatividade e, consequentemente de gols, perseguiu o Tubarão durante todo o ano de 2021.



O LEC fechou a série B com o segundo pior ataque e marcou apenas 31 gols em 38 partidas. No Paranaense, foram 22 gols em 17 partidas. Para tentar melhorar a produção ofensiva, o Tubarão trouxe os meias Léo Artur e Douglas Lima. Os dois se juntam a Mossoró, remanescente do ano passado.

"Acredito que aquele último passe, perto da área é muito importante no futebol. Poucos jogadores conseguem isso e acredito que posso fazer e ajudar o Londrina", afirmou Léo Artur, que jogou a última série B pelo Sampaio Corrêa e marcou um gol no confronto contra o LEC, no estádio do Café.





Continue lendo na Folha de Londrina.