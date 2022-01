Volante do LEC alega problemas familiares para não se apresentar a clube paulista

O volante do Londrina João Paulo usou as redes sociais nesta quinta-feira (6) para explicar os motivos que o fizeram a não se apresentar a Inter de Limeira, clube pelo qual assinou um pré-contrato no ano passado para disputar o Campeonato Paulista.



O jogador relatou que a decisão de continuar em Londrina é para ficar ao lado da esposa, que tem um quadro de depressão. João Paulo assinou um pré-contrato com o clube paulista em setembro de 2021, antes de chegar ao LEC para a reta final da série B. Com a decisão de permanecer em Londrina, o jogador renovou o seu contrato com o Tubarão, mas está afastado dos treinamentos, em razão do teste positivo para a Covid-19.



João Paulo divulgou um vídeo, ao lado da esposa e dos filhos, para falar da decisão de não sair de Londrina neste momento. "Não poderia no momento cumprir este contrato, por estar passando por problemas familiares, com a minha esposa com depressão, com crise do pânico. Onde eu optei por estar ao lado deles, como sempre. Na minha cabeça passou várias coisas, até parar de jogar para cuidar deles. Minha esposa sempre esteve ao meu lado, me ajudando e estava na hora de ajudar ela nesta fase complicada. A Inter me notificou e relatei a eles os problemas familiares que estamos passando".







