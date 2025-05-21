Com o placar de 2 a 0, Londrina Futsal vence o Pato Branco

A equipe feminina do Londrina Futsal/Unopar derrotou a Unidep Pato Branco por 2 a 0 na casa das adversárias, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Paranaense Série Ouro 2025, na noite de segunda-feira (19). Os gols do LEC foram anotados por Emmily e Karina Pelé. Com a vitória, o Alviceleste conseguiu devolver o revés sofrido na partida anterior contra o mesmo time, pela LFF (Liga Feminina de Futsal), quando o placar terminou em 2 a 1 para as mandantes.





Após ter completado seis jogos no Estadual, metade dos 12 que cada equipe disputa na fase classificatória, o Londrina soma sete pontos e está na terceira colocação, com mais jogos feitos que as equipes adversárias. Ao todo, são sete clubes disputando a competição.

De acordo com a técnica do Londrina Futsal, Jayne Borim, foi possível corrigir erros cometidos em jogos anteriores e a vitória foi importante para fazer o time subir na tabela. “Pudemos ajustar alguns pontos para encarar novamente o Pato Branco, que é difícil enfrentar fora de casa, e felizmente fomos felizes nas conclusões para buscar os três pontos. Começamos muito bem a partida e marcamos logo no início, depois mantivemos a intensidade forte para ampliar o marcador. Com elas saindo para o jogo, ainda fomos pressionadas, mas conseguimos ter equilíbrio para suportar os ataques. Mesmo com as adversárias utilizando a goleira-linha e vindo para cima, ainda tivemos chances para aumentar o placar. Defensivamente fomos muito bem também”, analisou.





RECUPERAÇÃO DE PONTOS PERDIDOS

Sobre os jogos de retorno do Paranaense 2025, Borim acredita que será preciso recuperar pontos importantes perdidos dentro de casa para que o time consiga brigar pelas duas primeiras colocações na tabela, dando mais tranquilidade para ira a uma semifinal de campeonato.

“Nossa campanha poderia estar um pouco melhor, tivemos atuação abaixo em alguns momentos e é preciso aprimorarmos, mas é importante que estejamos entre as primeiras colocadas”, afirmou.

O próximo compromisso da equipe feminina adulta do Londrina Futsal será no dia 31 de maio, pela LFF (Liga Feminina), contra o Stein Cascavel, em casa, às 16h. Pelo Paranaense 2025, o time jogará apenas no dia 12 de julho, às 19h30, diante do Cianorte, fora de casa.





O projeto do Londrina Futsal é patrocinado pela Prefeitura de Londrina, via Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), programa gerido pela FEL (Fundação de Esportes).





