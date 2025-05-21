Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Fora de casa

Com o placar de 2 a 0, Londrina Futsal vence o Pato Branco

Redação Bonde com N.Com
20 mai 2025 às 23:13

Compartilhar notícia

Ana Lugli/Londrina Futsal/Arquivo
Publicidade
Publicidade

A equipe feminina do Londrina Futsal/Unopar derrotou a Unidep Pato Branco por 2 a 0 na casa das adversárias, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Paranaense Série Ouro 2025, na noite de segunda-feira (19). Os gols do LEC foram anotados por Emmily e Karina Pelé. Com a vitória, o Alviceleste conseguiu devolver o revés sofrido na partida anterior contra o mesmo time, pela LFF (Liga Feminina de Futsal), quando o placar terminou em 2 a 1 para as mandantes.


Após ter completado seis jogos no Estadual, metade dos 12 que cada equipe disputa na fase classificatória, o Londrina soma sete pontos e está na terceira colocação, com mais jogos feitos que as equipes adversárias. Ao todo, são sete clubes disputando a competição.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


De acordo com a técnica do Londrina Futsal, Jayne Borim, foi possível corrigir erros cometidos em jogos anteriores e a vitória foi importante para fazer o time subir na tabela. “Pudemos ajustar alguns pontos para encarar novamente o Pato Branco, que é difícil enfrentar fora de casa, e felizmente fomos felizes nas conclusões para buscar os três pontos. Começamos muito bem a partida e marcamos logo no início, depois mantivemos a intensidade forte para ampliar o marcador. Com elas saindo para o jogo, ainda fomos pressionadas, mas conseguimos ter equilíbrio para suportar os ataques. Mesmo com as adversárias utilizando a goleira-linha e vindo para cima, ainda tivemos chances para aumentar o placar. Defensivamente fomos muito bem também”, analisou.


RECUPERAÇÃO DE PONTOS PERDIDOS

Publicidade


Sobre os jogos de retorno do Paranaense 2025, Borim acredita que será preciso recuperar pontos importantes perdidos dentro de casa para que o time consiga brigar pelas duas primeiras colocações na tabela, dando mais tranquilidade para ira a uma semifinal de campeonato.

 “Nossa campanha poderia estar um pouco melhor, tivemos atuação abaixo em alguns momentos e é preciso aprimorarmos, mas é importante que estejamos entre as primeiras colocadas”, afirmou.

Publicidade


O próximo compromisso da equipe feminina adulta do Londrina Futsal será no dia 31 de maio, pela LFF (Liga Feminina), contra o Stein Cascavel, em casa, às 16h. Pelo Paranaense 2025, o time jogará apenas no dia 12 de julho, às 19h30, diante do Cianorte, fora de casa.


O projeto do Londrina Futsal é patrocinado pela Prefeitura de Londrina, via Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), programa gerido pela FEL (Fundação de Esportes).


Leia também:

Imagem
Londrina EC vence o Confiança fora de casa e segue invicto na Série C
O Londrina voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Em Aracaju, o Tubarão bateu o Confiança por 2 a 0 com gols de Maurício e Vitinho e subiu para a terceira posição com 12 pontos.
Londrina Futsal Pato Branco Londrina Futsal Feminino Campeonato Paranaense
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas