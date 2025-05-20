Londrina EC vence o Confiança fora de casa e segue invicto na Série C

O Londrina voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Em Aracaju, o Tubarão bateu o Confiança por 2 a 0 com gols de Maurício e Vitinho e subiu para a terceira posição com 12 pontos. O LEC é o único invicto da competição após seis rodadas, com três vitórias e três empates.





Festival de chances

O Londrina começou em cima do Confiança e pressionou, sem deixar o time da casa sair do setor defensivo. E o início forte foi premiado logo aos três minutos de jogo. Após lateral cobrando na área, a zaga do time sergipano rebateu e a bola caiu com Maurício, que soltou a bomba, de primeira, rasteiro, para vencer o goleiro Allan: 1 a 0.





O Confiança só assustou aos 12, quando Alan Cardoso fez jogada pela esquerda e cruzou para Felipe Clemente, que tentou finalizar de voleio, mas furou. Na sobra, na pequena área, o centroavante Neto também furou e perdeu a chance de empatar para o time do Sergipe.

Aos 14, mais uma vez o time da casa quase empatou. Valdir Júnior recebeu pelo lado direito e cruzou na medida para Felipe Clemente, que finalizou cara a cara com Luiz Daniel, mas acertou o travessão e perdeu a chance do empate.





E mais uma vez o Confiança assustou o LEC aos 20. Alan Cardoso fez cruzamento da esquerda e encontrou Ronald Camarão nas costas da defesa. O camisa 7 finalizou de cabeça, com força, mas parou na trave esquerda de Luiz Daniel.

O jogo seguiu em alta rotação e aos 28 minutos mais um ataque perigoso do Confiança. Geovane deu lindo drible em Lucas Marques pela esquerda e invadiu a área. O camisa 10 rolou para trás e encontrou Dionísio na meia-lua para finalizar com força. O goleiro Luiz Daniel voou no canto esquerdo e salvou o Tubarão.





O Tubarão voltou a ser perigoso aos 46, quando Alison roubou bola pelo meio, encontrou Gustavo França, que lançou Iago Teles na esquerda. O camisa 11 cortou para dentro e bateu com força, mas parou em linda defesa do goleiro adversário.

Pressão e gol no fim





O segundo tempo começou com o Confiança em cima do LEC e quase chegando ao empate aos quatro. Após jogada da esquerda, Breyner Camilo apareceu para finalizar na área e acertou a trave mais uma vez.

Aos 14, uma fatalidade tirou o goleiro Luiz Daniel de campo. Para evitar um escanteio, o arqueiro alviceleste arrancou do gol para o lado esquerdo, fez o corte, mas sentiu uma lesão muscular na coxa, tendo que ser sacado imediatamente do gramado.





O Confiança passou a pressionar o LEC, que se retraiu e viu o time da casa quase empatar aos 20. Após falha de Elzo, Felipe Clemente finalizou livre na área, mas mandou para fora. Aos 24, mais uma chance clara. Breyner Camilo recebeu nas costas de João Vitor e finalizou, mas parou no goleiro reserva do Tubarão.

Aos 30, o LEC teve a bola no pé para ampliar, mas Kaique perdeu gol inacreditável. Iago Teles fez jogada pela esquerda e rolou para o centroavante, na pequena área, sem marcação. O atleta, porém, isolou a finalização.





O gol da tranquilidade para o Tubarão saiu somente aos 39. Vitinho fez jogada pelo meio e tabelou com Iago Teles. O camisa 11 entregou para o companheiro na área e Vitinho tocou por cobertura, na saída de Allan, para a vitória do time alviceleste: 2 a 0.

O próximo jogo do LEC é no sábado (24), contra o ABC, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), às 19h30.





FICHA TÉCNICA





Confiança 0





Allan; Valdir Júnior, Maicon, Eduardo Moura (Renilson) e Alan Cardoso (Thiago Santos); Vitinho, Dionísio e Geovane (Luiz Otávio); Ronald Camarão, Neto (Breyner Camilo) e Felipe Clemente (Fabrício Pereira). Técnico: Luizinho Vieira





Londrina 2





Luiz Daniel (Elzo); João Vitor, Caio, Wallace e Maurício; Alison, Lucas Marques (Zé Breno) e Gustavo França (Vitinho); Henrique (Gabriel Canela), Edson Cariús (Kaique) (Thauan) e Iago Teles. Técnico: Claudinei Oliveira





Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)





Estádio: Arena Batistão, Aracaju (SE)





Gols: Maurício (LEC, 3' 1ºT), Vitinho (LEC, 39' 2ºT)





