Com saídas de jogadores, Londrina EC inicia nova reformulação no elenco

De olho no segundo semestre da temporada, o Londrina começou uma nova reformulação no elenco. Alguns jogadores estão de saída do clube e, por outro lado, o LEC está no mercado em busca de reforços, que poderão ser inscritos a partir da abertura da janela de transferências, no dia 3 de julho.







Os primeiros a deixar o Alviceleste são o volante Carlos Jatobá e os atacantes Vitor Feijão e Matheus Lucas. Os três já não treinam mais no CT da SM Sports.

Publicidade

Publicidade





Titular em nove dos 12 jogos até aqui da Série B, Jatobá está se transferindo para o futebol da Bulgária. Ele marcou um gol com a camisa do LEC. Vitor Feijão é outro que irá atuar fora do país, mas ainda não tem o destino confirmado.





Feijão chegou ao Tubarão em março, mas só conseguiu estrear um mês depois, em razão de problemas na documentação. O atacante sai sem fazer gol com a camisa azul e branca.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: