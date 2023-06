Londrina EC aguarda "reforços" do DM para o returno da Série B

O Londrina espera contar com três "reforços" para o segundo turno da Série B. O meia Garraty e os atacantes Cleyton e Júnior Dutra estão na reta final de recuperação de lesões graves e podem estar em campo a partir de agosto. O returno do Brasileiro terá início na última semana de julho.





Garraty e Cleyton se machucaram no fim de janeiro em jogo do Campeonato Paranaense e passaram por cirurgias. O meia rompeu o ligamento cruzado do joelho e o tempo estimado de recuperação era de oito meses. O departamento médico do alviceleste prevê que ele possa voltar aos treinos físicos em julho e esteja apto a jogar em agosto.

O mesmo planejamento é feito para o atacante Cleyton, que sofreu uma lesão no tendão de aquiles. O jogador fez a primeira parte do tratamento em Santa Catarina e nas últimas semanas retornou ao LEC para a sequência da recuperação. A previsão é que ele possa estar à disposição em até 60 dias.





Já Júnior Dutra se machucou em abril, na semana da estreia da Série B, durante um jogo-treino. O centroavante rompeu um dos ligamentos do tornozelo. O diagnóstico inicial era caso cirúrgico, mas o jogador preferiu fazer um tratamento convencional, em Santos, litoral paulista. Dutra retornou no fim da última semana ao clube e passará por uma avalição do departamento médico do LEC.





A previsão de tratamento era de quatro meses, o que possibilita o retorno do atleta aos gramados em agosto. Contratado no início da temporada, Dutra sofreu com várias lesões no clube e só conseguiu entrar em campo em quatro oportunidades, marcando um gol.





