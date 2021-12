Com sondagem de outras equipes, César e Zeca são prioridades do Londrina EC para 2022

Entre os jogadores que ficam sem contrato com o Londrina no fim de 2021, dois são prioridades do clube para continuarem em 2022: o goleiro César e o centroavante Zeca. No entanto, a negociação para renovar não é fácil e os atletas têm sondagens de outras equipes.



César fez 32 partidas com a camisa alviceleste e, mesmo após passar por uma artroscopia no joelho, foi um dos jogadores mais importantes na reta final da Série B.

O vínculo do goleiro, campeão da Copa da Primeira Liga em 2017, com o LEC se encerrou na terça-feira (30). O Londrina quer a continuidade do jogador, mas os representantes do atleta admitem o interesse de outros clubes.







Outro alvo da direção alviceleste é o centroavante Zeca. Último reforço para a Série B, o jogador que chegou desacreditado do Oeste se destacou na reta final do Brasileiro e marcou cinco gols em 10 jogos, terminando como o artilheiro do LEC na competição.







Na Folha de Londrina, saiba mais sobre o destino do elenco do Londrina EC em 2022.