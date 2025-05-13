Com vitória de 5 a 0, Londrina Futsal bate o Colombo e se recupera no Paranaense









A equipe feminina do Londrina Futsal/Unopar venceu a primeira partida pelo Campeonato Paranaense Série Ouro 2025, derrotando o Colombo/CEP com uma goleada de 5 a 0, no último sábado (10). O triunfo londrinense foi conquistado com mando de jogo em Ibiporã, no Ginásio de Esportes Pedro Dias, o “Munhecão”, e a partida foi válida pela 5ª rodada da competição estadual.





Os gols do Alviceleste foram anotados por Lavínia (2), Stephanie, Karina Pelé e Emmily. Com o resultado positivo, o LEC se recuperou no campeonato e subiu, momentaneamente, para a 4ª posição da tabela. O retrospecto é de uma vitória, um empate e três derrotas.





Com 12 pontos em quatro jogos, o Stein Cascavel lidera o Paranaense Feminino, tendo 100% de aproveitamento. Na segunda colocação, com a mesma pontuação, está a ADTB/Telêmaco Borba. Já em terceiro lugar, à frente de Londrina, aparece o Marechal Cândido Rondon com 5 pontos em cinco partidas. Entre 5º e 7º lugares estão, respectivamente, o Colombo/CEP (4 pontos/4 jogos), Cianorte Futsal (4 pontos/4 jogos) e a Unidep Pato Branco (1 ponto/ 4 jogos).





A treinadora Jayne Borim, do Londrina, salientou que a equipe precisava muito da primeira vitória no campeonato para poder resgatar a confiança e demonstrar evolução em quadra na temporada.





“Sabíamos que seria um jogo desafiador; o Colombo subiu da série Prata para a Ouro e vem muito qualificada, fazendo um excelente trabalho na primeira divisão. Felizmente, tivemos um ótimo começo de partida, logo fizemos o primeiro gol e as coisas fluíram com mais tranquilidade com os gols seguintes, contribuindo para que o time tivesse a segurança necessária para garantir o resultado”, contou.





Borim reforçou que os três pontos conquistados diante de Colombo motivam o grupo a seguir com foco em se manter na parte superior da tabela na primeira fase do Estadual. “Teremos uma pausa breve agora para jogar pela Liga Feminina em mais um duelo difícil, contra o Pato Branco. Depois, enfrentaremos as mesmas adversárias na sequência pelo Paranaense. Precisamos manter essa energia para buscar as vitórias fora”, frisou.





No dia 17 de maio, próximo sábado, o Londrina Futsal joga fora de casa contra a Unidep Pato Branco, às 18h, no ginásio Dolivar Lavarda, pela LFF (Liga Feminina de Futsal). O time volta à quadra pelo Paranaense Série Ouro no dia 19 de maio, enfrentando a mesma equipe no mesmo local, às 19h.





O projeto do Londrina Futsal recebe patrocínio da Prefeitura de Londrina, através do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), programa gerido pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina).





