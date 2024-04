Com volta de Longuine, Londrina EC entra na última semana de preparação

Após mais de três semanas no departamento médico, o meia Rafael Longuine está de volta aos treinos no Londrina. O jogador se recuperou de uma lesão muscular e foi liberado pelo departamento médico.





O camisa 10 tem chances de participar da estreia alviceleste na Série C, na segunda-feira (22), contra o Confiança, em Aracajú.



Longuine foi um dos principais nomes do LEC no Campeonato Paranaense e atuou em todas as partidas do Estadual. No entanto, uma contusão muscular na coxa atrapalhou a inter temporada do atleta.





O jogador perdeu parte dos treinamentos para o Brasileiro e ficou de fora do amistoso contra o Corinthians e dos jogos-treinos diante do Apucarana Sports e do FC Cascavel.



Sem Longuine, o técnico Emerson Ávila vinha utilizando o atacante Henrique em uma função como meia, jogando um pouco mais atrás. A outra opção do treinador seria Giancarlo, uma das contratações para a Série C, mas que tem tido poucas oportunidades até aqui.





Com a volta aos treinamentos, aumenta a expectativa pela utilização de Longuine na abertura da competição.





Quem segue fora das atividades normais pela segunda semana seguida é o volante Riquelmy. Também com um problema muscular, o jogador está no processo de transição e dever retornar aos treinos nos próximos dias.





