Confira os relacionados do Tubarão que podem entrar em campo contra o Operário neste sábado

O elenco do Londrina Esporte Clube tem oito novidades em campo para encarar o Operário Ferroviário em comparação com o jogo contra o Guarani, pela série B do Campeonato Brasileiro. Tubarão e Operário se enfrentam neste sábado (16), a partir das 18h30, no Estádio Germando Krüger, em Ponta Grossa (Campos Gerais).

Novidades

Ausências

Departamento médico

O volante Pedro Cacho, que sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e o meio-campo Mossoró com dores musculares.

Suspensões

Pendurados

Covid-19

Como assistir à partida





O confronto entre Operário Ferroviário e Londrina Esporte Clube terá apenas presença dos torcedores do clube de Ponta Grossa.





A bola vai começar a rolar às 18h30, no Estádio do Café, com transmissão em tempo real pelo site oficial do LEC. A partida também terá transmissão do canal fechado Premiere.