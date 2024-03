Confronto contra o Athletico vale vaga na Copa do Brasil para o Londrina EC em 2025

O confronto contra o Athletico vale muito mais do uma vaga na semifinal do Campeonato Paranaense para o Londrina. Se passar pelo Rubro-negro, o Tubarão já começa a definir também o seu calendário de competições para a próxima temporada.







O Paranaense reserva cinco vagas para a Copa do Brasil do ano seguinte. Atualmente, os Estaduais são o único caminho para participar da competição nacional. Se chegar à semifinal, o LEC será, na pior das hipóteses, o quarto colocado, garantindo vaga assim na Copa do Brasil de 2025.

Se for eliminado, no entanto, pelo Furacão, o Tubarão ficará fora da competição milionária pelo segundo ano consecutivo. O Londrina foi o oitavo colocado na primeira fase do Paranaense, com 14 pontos. A pontuação geral do campeonato segue acumulando os pontos conquistados na primeira fase com os das demais fases.





Se ganhar um jogo do Athletico, perder outro e for eliminado nos pênaltis ou no saldo de gols, por exemplo, o Londrina somaria mais três pontos e teria 17. Com esta pontuação, ele seria, no máximo, o sexto colocado do Estadual, porque o Azuriz já tem 17 pontos e cinco vitórias. O LEC chegaria apenas a quatro vitórias.

Se terminar em sexto lugar, a única possibilidade de o Londrina jogar a Copa do Brasil no ano que vem seria torcer para o Athletico conquistar a vaga direta pelo Campeonato Brasileiro.





Em 2023, o Athletico foi o oitavo colocado no Brasileirão e garantiu uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil deste ano. Com isso, o Rubro-negro abriu a vaga do Campeonato Paranaense para o Cianorte, sexto colocado no Estadual do ano passado.





O Londrina ficou fora da Copa do Brasil em 2024 porque foi apenas o 10º colocado no Paranaense de 2023. O primeiro confronto entre LEC e Athletico pelas quartas de final do Estadual acontece neste sábado (2), às 16h, no estádio do Café. A partida de volta será no dia 10, na Ligga Arena, em Curitiba.





