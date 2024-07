Londrinense se prepara para enfrentar a maior prova de Triathlon do mundo

Londrinenses conquistam ouro e bronze em Campeonato de Triathlon em Guaratuba

Atletas da ATRIL (Associação Triatlética Londrinense) conquistaram 2 medalhas de ouro e 1 medalha de bronze durante a 2ª Etapa do Campeonato Paranaense de Triathlon FPTri/Jogos de Aventura e Natureza do Governo do Paraná.