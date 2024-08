Conheça os novos esportes do programa olímpico de Los Angeles-2028

O programa olímpico de Paris teve como destaque a estreia do breaking e do caiaque cross, além do novo formato da escalada esportiva - com competições separadas para as modalidades boulder/guiada e velocidade.

Em Los Angeles-2028, as novidades são pelo menos cinco: beisebol/softbol, críquete, flag football (futebol americano de bandeira), lacrosse e squash. Confira:

BEISEBOL/SOFTBOL



Antigos conhecidos das Olimpíadas, o beisebol e o softbol já compuseram o programa olímpico de diversas edições dos Jogos, mais recentemente em Tóquio-2020. Ficaram fora de Paris-2024, mas voltam em 2028 como esporte combinado, em que o beisebol é disputado somente por homens e o softbol, apenas por mulheres.

Com pequenas diferenças entre eles, o objetivo é o mesmo: dois times disputando pontos que são marcados a partir de bolas rebatidas com um taco e corridas pelas bases do campo.





CRÍQUETE

Muito popular na Índia, o críquete está de volta às Olimpíadas 128 anos depois. Foi justamente em Paris a última competição olímpica da modalidade, que em Los Angeles acontecerá no formato Twenty20, em que cada equipe rebate um total de 120 bolas com um taco.



Com dois times de 11 jogadores cada, o objetivo envolve defender o wicket (três postes verticais), evitando que ele seja derrubado pela bola lançada pelo adversário. Quando isso acontece, o rebatedor é eliminado. Caso o jogador consiga rebatê-la para fora das marcações do campo, ele marca pontos.

FLAG FOOTBALL



Semelhante ao futebol americano, o flag football é disputado por dois times de cinco jogadores, que se alternam entre ataque e defesa. O objetivo é levar a bola até a zona de pontuação do oponente.

Diferentemente do esporte primo, em que a defesa tenta impedir o ataque derrubando quem está com a bola, na nova modalidade olímpica os jogadores buscam impedir o avanço do adversário ao retirar fitas que os jogadores carregam na cintura.



LACROSSE

O lacrosse fará sua terceira participação olímpica em Los Angeles no formato com seis jogadores por equipe. O esporte esteve nos programas de 1904 e 1908, ambos com competições apenas masculinas.





Com tacos que têm uma rede na ponta, os jogadores tentam arremessar uma bola de borracha no gol adversário em quatro tempos de oito minutos.



SQUASH



Nunca antes presente nos Jogos Olímpicos, o squash é considerado um descendente do tênis. Seus jogos geralmente acontecem entre duas pessoas em uma quadra retangular com piso de madeira e consistem em rebater uma bola de borracha contra a parede até que um dos jogadores não consiga alcançar a bola antes que ela quique duas vezes no chão. Vence quem ganhar três games de 11 pontos cada.



REMO COSTEIRO



O remo beach sprint é a modalidade do remo costeiro prevista para Los Angeles-2028. Disputada em oceanos ou lagos, a competição começa ainda em terra, com os atletas correndo em direção ao barco. Eles remam cerca de 250 metros até uma boia ancorada, a contornam e voltam à costa.





A prova é concluída depois que os remadores saltam do barco e correm novamente até a linha de chegada. Também há disputas por equipes.