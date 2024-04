Conselho do Londrina EC admite analisar proposta, mas garante votação de venda para a Squadra

A menos de uma semana da estreia na Série C do Brasileiro, seu principal objetivo na temporada, o Londrina vive dias agitados e polêmicos nos bastidores da negociação da sua SAF (Sociedade Anônima do Futebol).





Com poucos detalhes para finalizar o contrato de venda para a Squadra Sports, o Conselho de Representantes do clube admite se reunir para analisar uma nova proposta de um grupo de investimento de São Paulo .



A negociação com a Squadra Sports está na reta final. A empresa já comanda o futebol alviceleste desde que teve a proposta vinculante à SAF aprovada pelo Conselho e pelos associados em dezembro do ano passado.





LEC e Squadra discutem há algumas semanas os pontos finais da minuta definitiva para passar por nova votação no Conselho.

"Até o momento não há mudança de planejamento. Pretendemos terminar os documentos ainda hoje (ontem) e já convocar os conselheiros para analisar os documentos no VGD e já convocar também a votação para esse final de semana", afirmou o presidente do Conselho do LEC, Denílson de Paula.





No entanto, o interesse de investidores paulistas em adquirir a SAF alviceleste tem agitado o Conselho e também associados.

Um grupo contrário à aprovação do negócio com a Squadra, está elaborando um requerimento para ser apresentado ao Conselho exigido que a nova proposta seja avaliada antes da votação final do grupo liderado por Guilherme Bellintani e que qualquer aprovação de contrato final passe também pela votação na Assembleia Geral dos Sócios, conforme prevê o Estatuto do clube.





De Paula admitiu que, em razão do interesse de alguns conselheiros, existe a possibilidade de análise desta nova proposta. No entanto, o presidente do Conselho ressaltou que até o momento nenhum documento oficial foi encaminhado ao clube.





