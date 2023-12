Conselho do Londrina EC aprova proposta por SAF e novo gestor já assume nesta quinta-feira

O Conselho de Representantes do Londrina aprovou na noite desta quarta-feira (20) a proposta vinculante do grupo Squadra para a aquisição da SAF do clube. A empresa é dirigida por Guilherme Bellintani, que esteve presente na assembleia extraordinária.







Até a SAF ser constituída legalmente, o grupo já assume o futebol do LEC a partir desta quinta-feira (21) e inicia o planejamento para a montagem do elenco para o Campeonato Paranaense.

A proposta da empresa baiana foi aprovada por 30 dos 32 conselheiros com direito a voto. Houve ainda um voto contrário e uma abstenção. Bellintani, que está terminando o seu mandato na presidência do Bahia, respondeu a vários questionamentos dos conselheiros.





O próximo passo a ser dado pelo Londrina para a constituição da SAF será a convocação de uma assembleia dos associados para que os sócios também aprovem a proposta e o estatuto da SAF, já aprovado pelo Conselho de Representantes.





