Conselho do Londrina EC vota neste sábado proposta da Squadra por SAF

O Conselho de Representantes do Londrina convocou uma reunião extraordinária para sábado (20) para votar a aprovação ou não da proposta da Squadra Sports para adquirir 90% das ações do SAF do clube.





A sessão vai acontecer a partir das 9h na sede administrativa, localizada no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias).



De acordo com o edital de convocação, será apresentada a autorização para a celebração por parte do Londrina do Acordo de Acionistas, Acordo de Investimento e Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças que serão firmados entre LEC e Squadra Sports LTDA.







Ainda será apreciado o Contrato de Licença de Uso de Direitos de Propriedade Intelectual que será firmado entre o Londrina e o Londrina Esporte Clube Sociedade Anônima do Futebol, consolidando a operação indicada na Oferta Vinculante assinada entre Londrina e Squadra em 20 de dezembro de 2023.

A proposta vinculante contempla a transferência dos bens e direitos relacionados ao futebol do Londrina para a SAF e a aquisição, pela Squadra, de ações representativas de 90% do capital social votante da SAF constituída pelo Londrina.





A votação no Conselho é a última etapa para que o clube oficialize a sua SAF e negocie as ações da nova empresa. São 25 conselheiros titulares com direito a voto e a decisão é por maioria simples, conforme o Estatuto do LEC.





O clube disponibilizou aos conselheiros todos os documentos referentes à minuta final para serem analisados antecipadamente. As cópias estão à disposição no VGD até às 18h desta sexta-feira (19).





