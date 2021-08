Contra o Grêmio, Corinthians tenta consolidar boa fase

O Corinthians tenta manter de vez o otimismo. Se o time começou o Campeonato Brasileiro com uma campanha ruim, com resultados que despertaram críticas ao técnico Sylvinho e fizeram nascer o medo do rebaixamento, o quadro mudou nas últimas semanas.



Tido como deficiente até pouco tempo, o elenco obteve reforços importantes com as contratações do atacante Giuliano e do meia Renato Augusto. E ficou ainda mais qualificado na sexta-feira (27), com o anúncio do meia-atacante Roger Guedes, ex-Palmeiras.

Para completar, a diretoria espera a definição da saída de Willian do Arsenal (ING) para anunciá-lo como reforço.​

Agora, o ambiente no clube pode ficar ainda melhor neste sábado (28), caso a equipe vença o Grêmio, em Porto Alegre, pela 18ª rodada do Brasileiro.





A última derrota corintiana foi contra o Flamengo, em 1º de agosto. Desde então, o time empatou com o Santos e venceu duas seguidas (Ceará e Athetico). Isso fez com que chegasse ao sexto lugar, dentro da zona de classificação preliminar para a Libertadores. Uma vitória no Sul pode deixar os paulistas a quatro pontos do G4, a depender de outros resultados.

Para o confronto, Sylvinho tem dois desfalques: o lateral-direito Fagner e o meia-atacante Adson, ambos lesionados. Du Queiroz deve ser a opção na lateral, enquanto Marquinhos e Renato Augusto disputam a vaga na frente.

Uma possível escalação tem Cássio, Du Queiroz, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Roni e Giuliano; Marquinhos (Renato Augusto), Gustavo Mosquito e Jô.





Saiba mais:

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 21h (de Brasília)

Arbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)