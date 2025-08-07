Corinthians aproveita expulsão, supera Palmeiras e avança na Copa do Brasil

SÃO PAULO - O primeiro encontro entre Corinthians e Palmeiras na história da Copa do Brasil teve um desfecho feliz para a formação preto e branco. Na noite de quarta-feira (6), a equipe do Parque São Jorge avançou às quartas de final do torneio, com mais uma vitória sobre rival, desta vez, por 2 a 0, no Allianz Parque.





No placar agregado, a equipe do Parque São Jorge construiu um 3 a 0, já que também havia vencido na ida por 1 a 0. Em Itaquera, Memphis Depay Marcou. Na Barra Funda, Matheus Bidu e Gustavo Henrique fizeram os gols.

Neste ano, foi a segunda vitória expressiva da formação corintiana sobre o Palmeiras. Recentemente, os dois se encontraram na decisão do Campeonato Paulista. O Corinthians venceu fora de casa, por 1 a 0, gol de Yuri Alberto, e conquistou o título com um 0 a 0 em Itaquera, com pênalti defendido por Hugo Souza.





Desta vez, o time alviverde atuou boa parte do segundo confronto com um a menos. Aos 14 minutos, Aníbal Moreno deu uma cabeçada em Martínez enquanto a equipe alviverde se preparava para cobrar um escanteio e foi expulso. Mesmo próximo ao lance, Daronco precisou ir ao VAR para revisar a jogada antes de tomar sua decisão.

Apesar da desvantagem numérica, a equipe comandada por Abel Ferreira cresceu no jogo e assumiu as principais ações ofensivas. Até então, havia um certo equilíbrio. Foram os visitantes, no entanto, que conseguiram abrir o placar já nos minutos finais, com Matheus Bidu, após cobrança de escanteio, aos 43 minutos.





Com sua vantagem no placar agregado ampliada para 2 a 0, o Corinthians voltou mais tranquilo para a metade final do jogo. Além de conseguir neutralizar as investidas do adversário, fez mais um, desta vez com Gustavo Henrique, aos 14.

A partir daí, a partida ficou mais truncada. Enquanto o time alvinegro administrava o marcador, a equipe palmeirense ficava cada vez mais nervosa, incapaz de reduzir a diferença, que se manteve até o fim, provocando vaias e gritos de protestos nas arquibancadas.





"Vergonha, vergonha, time sem vergonha", gritavam os torcedores, a minutos do fim da partida, enquanto o time demonstrava pouco poder de reação em campo. Nos minutos finais, ainda teve mais um jogador expulso, nos acréscimos, quando Emiliano Martínez levou vermelho após falta em Romero.

São Paulo despediça três chances e é eliminado pelo Athletico nos pênaltis





Também nesta quarta, o São Paulo acabou eliminado pelo Athletico Paranaense -atualmente na Série B do Campeonato Brasileiro-, nos pênaltis. Depois de vencer o jogo de ida, em casa, por 2 a 1, a formação tricolor teve dificuldade para manter sua vantagem na volta. Primeiro, teve seu goleiro expulso logo aos 4 minutos, quando Rafael levou vermelho direto após fazer uma dura falta em Viveros, fora da área.

Mesmo com um a menos, resistiu à pressão dos donos da casa até o segundo tempo, mas acabou vazado aos 23 minutos, com um gol de Ezequiel.





Na disputa de pênaltis, o goleiro Santos defendeu três cobranças, inclusive do goleiro Jandrei, que entrou no lugar de Rafael. O Athletico, por sua vez, converteu seus três primeiros chutes e fechou a disputa com um 3 a 0.

Também com uma vitória na disputa de pênaltis, o Atlético Mineiro eliminou o Flamengo, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Com bola rolando, o time carioca venceu por 1 a 0, devolvendo o placar do confronto de ida. Na disputa das penalidades, a formação mineira ganhou por 4 a 3.





