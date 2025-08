Técnico do Londrina EC quer reforços experientes após derrota

O Londrina Esporte Clube segue atento ao mercado e pode reforçar o elenco com jogadores mais experientes a pedido do técnico Roger Silva. Após a derrota por 1 a 0 para o Ituano, na noite de segunda-feira (4), o treinador alviceleste destacou a importância de contar com atletas capazes de controlar partidas decisivas na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro.





Sem poder contar com o experiente volante Alison, Roger optou por escalar o jovem Zé Breno, de 21 anos, no meio-campo. Além dele, o Tubarão também teve como titulares diante do Ituano outros jovens como o zagueiro Yago Lincoln (22), o ponta Vitinho (21) e o centroavante Eliel (22).

“Precisamos de reforços, peças que melhorem nosso elenco e ampliem nossas opções em partidas mais exigentes. É fundamental ter jogadores que saibam segurar o jogo, chamar a responsabilidade. Hoje vimos o (Neto) Berola fazer isso: colocou a bola debaixo do braço, acalmou o ritmo e controlou o jogo”, disse Roger, referindo-se ao atacante de 37 anos, destaque do Ituano e com passagens por Atlético-MG e Santos.





“É importante ter atletas que já jogaram divisões superiores para vencer esse tipo de confronto. O mercado está difícil, mas seguimos confiantes de que vamos conseguir reforçar o elenco”, completou o técnico.

Roger indicou que busca entre três e quatro nomes para encorpar o grupo na fase decisiva da Série C, com prioridade para um volante e um meia de criação.





Sobre a atuação contra o Ituano, o treinador apontou fatores emocionais como determinantes para a derrota. “Acredito que foi uma questão comportamental. Não é algo preocupante, porque é impossível jogar bem todos os jogos, mas essa derrota deve servir de alerta. O campeonato separa os homens dos meninos. Pontuar na reta final é muito difícil, todo mundo está brigando por alguma coisa. Precisamos nos comportar como uma equipe que busca o acesso.”

Sem treinos no Café





O Londrina volta a campo no próximo domingo (10), às 11h, contra o Náutico, no estádio do Café. O time segue sem utilizar o Vitorino Gonçalves Dias (VGD), fechado para reforma no gramado. No entanto, o Café também preocupa pela condição do campo, e a comissão técnica optou por não realizar treinos no local ao longo da semana para preservar o gramado para o jogo. As atividades estão sendo realizadas na sede da Associação dos Funcionários Municipais de Londrina (AFML).





A volta do LEC ao VGD está marcada para o dia 24 de agosto, contra o Anápolis, pela 18ª rodada, às 16h30. Antes disso, no dia 17, viaja para encarar o Brusque fora de casa, no mesmo horário.

