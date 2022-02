Corinthians avalia contratação de Jorge Jesus após demitir Sylvinho

O Corinthians decidiu, após três partidas na temporada 2022, trocar seu treinador. Xingado por boa parte da torcida antes, durante e depois da derrota por 2 a 1 para o Santos na noite de quarta-feira (2), Sylvinho foi demitido ainda nos vestiários da Neo Química Arena, em Itaquera.

Um constrangido Duilio Monteiro Alves fez breve pronunciamento para comunicar a saída do profissional de 47 anos. O presidente do clube do Parque São Jorge insistia na manutenção do técnico, mas se viu obrigado a alterar os planos.

"Entendemos ser o momento de interromper o trabalho com nosso treinador e o momento de fazer uma correção de rota. Vim aqui para comunicá-los e aproveito para agradecer todo o empenho do Sylvinho, todo o trabalho e toda a dedicação ao Corinthians", disse o dirigente.





Ex-jogador formado na própria agremiação alvinegra, o técnico teve apenas 48% de aproveitamento desde sua contratação, em maio do ano passado. Foram 43 jogos: 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas, com 42 gols marcados e 40 sofridos.





A média, portanto, foi de menos de um gol anotado por partida. As críticas foram crescendo e chegaram ao ponto mais agressivo no duelo com o Santos. Houve vaias por parte dos torcedores antes mesmo de a bola rolar, quando o comandante foi anunciado ao fim da escalação.

No intervalo, a organizada Gaviões da Fiel puxou gritos contra Sylvinho. No segundo tempo, após um gol do Corinthians e uma rápida virada do rival, o clima se tornou hostil. Parte do público no setor leste, de ingressos mais caros do que os de arquibancada, xingou em coro o ex-atleta.





Confirmada a derrota, a torcida presente no setor das organizadas -que apoiou o time enquanto a bola rolou- tornou a cobrança pelo adeus do treinador mais pesada. "Se o Sylvinho não sair, olê, olê, olá, o pau vai quebrar", gritaram, entre outros cânticos impublicáveis.





A diretoria, então, decidiu pela demissão, efetivamente jogando fora o trabalho de pré-temporada realizado em janeiro. Agora, busca alguém para ocupar a vaga, uma procura que não é considerada fácil.





O primeiro nome que logo surgiu foi o do português Jorge Jesus, 67, que fez sucesso no Flamengo e deixou recentemente o Benfica. Pessoas ligadas ao Corinthians já haviam feito uma sondagem na virada do ano, porém, na ocasião, a opção foi manter Sylvinho.





Um dos motivos era o alto preço. Os ganhos de Jesus em Portugal eram de 7 milhões de euros por ano, o equivalente a quase R$ 42 milhões. Para existir alguma possibilidade de acerto agora, o experiente treinador terá de aceitar um valor bem menor.





Outro português que tem o nome ventilado no clube é Vítor Pereira, 53, que deixou o Fenerbahçe no final do ano. Por enquanto, a diretoria diz que está avaliando as possibilidades e não tem negociações em andamento.





Enquanto um novo comandante não é contratado, a equipe fica sob comando interino de Fernando Lázaro, 40. Filho do ex-jogador alvinegro Zé Maria, ele é membro fixo da comissão técnica do Corinthians. Doriva, que era auxiliar de Sylvinho, também saiu.