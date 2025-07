Corinthians denuncia cânticos homofóbicos da torcida do São Paulo à CBF

O Corinthians formalizou uma denúncia contra o São Paulo por conta de cânticos homofóbicos entoados por torcedores tricolores no clássico do último sábado (19), no Morumbis, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.





No ofício encaminhado à CBF, ao STJD e à Federação Paulista de Futebol, o clube corintiano anexou vídeos que mostram gritos preconceituosos vindos da arquibancada ao final do segundo tempo, no confronto que terminou com vitória do São Paulo por 2 a 0.

O clube também criticou o fato de que tais manifestações não foram registradas na súmula da partida. A reportagem apurou que Anderson Daronco, juiz que comandou a arbitragem, afirmou não ter ouvido os gritos preconceituosos.





Por fim, o Corinthians solicitou que o STJD adote medidas exemplares para responsabilizar os envolvidos e evitar a repetição de episódios como esse. Vale lembrar que, em 2023, o próprio Corinthians foi punido pela mesma infração da torcida e jogou com portões fechados.





"Manifestamos nossa mais veemente inconformidade e indignação com as condutas discriminatórias, e confiamos que o STJD adotará, exemplarmente, medidas adequadas no sentido de responsabilizar os envolvidos e evitar a repetição de lamentáveis episódios", diz o Corinthians, em ofício assinado pelo presidente Osmar Stabile e pelo superintendente jurídico Leonardo Pantaleão.