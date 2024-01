Corinthians e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira pelo Paulistão

Corinthians e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (24) na sequência da segunda rodada do Campeonato Paulista.





Enquanto o Timão busca a sua segunda vitória, o Verdão quer ganhar pela primeira vez após apenas empatar na estreia.

O Corinthians vai até Itu, no estádio Novelli Júnior, para encarar o Ituano, às 19h30. O Alvinegro lidera o grupo C, com três pontos, enquanto o time do interior perdeu na primeira rodada e ocupa a lanterna da chave A.





O técnico Mano Menezes ainda não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique, uma das contratações para 2024. O jogador passará por um trabalho específico de recondicionamento físico e fortalecimento muscular antes de estrear.

Quem está fora dos planos do Corinthians é o lateral-direito londrinense Matheuzinho.





O clube paulista não chegou a um acordo com o Flamengo nos termos para um empréstimo de um ano e devolveu o jogador para o time carioca. Matheuzinho já vinha treinando há alguns dias no CT Joaquim Grava.

Para o jogo desta quarta, a Fiel deposita esperanças em Romero. O paraguaio começou muito bem a temporada ao marcar um golaço de bicicleta na estreia na vitória por 1 a 0 sobre o Guarani.





Romero tem 30 gols na Neo Química Arena e se aproximou de Róger Guedes, que hoje atua no Catar, e é o principal artilheiro do estádio corintiano, com 31 gols.





