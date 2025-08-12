Corinthians enfrenta Athletico-PR nas quartas da Copa do Brasil

São Paulo - Em sorteio realizado na manhã desta terça-feira (12) na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, foram definidos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025.

Os oito times ainda na disputa reúnem 14 títulos da Copa, com clássicos regionais marcando a próxima fase da competição.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As partidas de ida e volta acontecem nos dias 27 de agosto e 11 de setembro, respectivamente.

Tricampeão do torneio (1995, 2002 e 2009), o Corinthians encara o Athletico-PR, que venceu a competição uma vez, em 2019.

Publicidade





O alvinegro eliminou o rival Palmeiras nas oitavas de final, ampliando o momento difícil vivido pelo time comandado pelo luso Abel Ferreira, enquanto o Athletico derrubou o São Paulo, na disputa de pênaltis.

O sorteio também definiu que o primeiro jogo acontece na Ligga Arena, em Curitiba, com a definição de quem passa de fase na Neo Química Arena, em São Paulo.

Publicidade





Quem passar do único confronto das quartas entre times da Série A e B do Campeonato Brasileiro encara o vencedor do clássico mineiro entre Cruzeiro, maior campeão da Copa do Brasil, com seis taças (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018), e Atlético Mineiro, que venceu duas vezes, em 2014 e 2021.





O time de Cássio e Gabigol avançou de fase após eliminar o CRB. Já o Atlético-MG se vingou da derrota para o Flamengo na final da Copa do Brasil de 2024 e tirou o rubro-negro da disputa, nos pênaltis.

Publicidade

O primeiro jogo do mata-mata, em Belo Horizonte, acontece na Arena MRV, casa do Atlético.

Do outro lado da chave, o Vasco, que ficou com o título em 2011, encara o Botafogo, que ainda não venceu a competição —a melhor campanha do alvinegro foi em 1999, quando avançou até a final, perdendo a decisão para o Juventude.

Publicidade





O Vasco é o mandante na primeira partida, em São Januário, e vem de vitória contra o CSA na competição. O Botafogo se classificou com duas vitórias contra o Red Bull Bragantino.





Quem vencer o clássico carioca enfrenta nas semifinais o Fluminense, campeão em 2007, ou o Bahia, que tem como melhor campanha na competição a fase quartas de final, alcançada neste ano pela décima vez.

Publicidade

Os cariocas eliminaram o Internacional, enquanto o time baiano deixou pelo caminho o Retrô.

O primeiro jogo acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Publicidade





Pela classificação às quartas de final, cada um dos oito clubes terá direito a uma premiação de cerca de R$ 4,7 milhões, um ajuste de 5% na comparação com a edição do ano passado.

Aqueles que avançarem às semifinais recebem mais R$ 9,9 milhões.





O vice-campeão fatura R$ 33,1 milhões, enquanto o campeão leva para casa R$ 77,2 milhões.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também:



