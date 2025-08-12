Novo zagueiro do Londrina EC declara objetivo de levar Tubarão para série B

O zagueiro Rafael Castro será o novo reforço do Londrina e chega com a meta de conquistar mais um acesso na carreira. Aos 28 anos, o jogador revelado pelo Corinthians foi um dos destaques do Remo em 2024, mas perdeu espaço no elenco e acabou liberado para defender o Tubarão.





Antes mesmo do anúncio oficial do clube alviceleste, Castro usou as redes sociais para se despedir da equipe paraense e declarar seu objetivo de ajudar o LEC a subir para a Série B. Devoto de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará, o defensor publicou uma foto segurando a imagem da santa como forma de agradecimento.

“Antes de ir, não tinha forma melhor de me despedir de Nossa Nazinha, que sempre intercedeu pelos meus sonhos. Agora é hora de ir em busca de mais um acesso”, escreveu o zagueiro.





Rafael Castro chega para disputar posição com Yago Lincoln no lado direito da defesa. Caso tenha seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF ainda nesta semana, ele poderá ser relacionado para o duelo contra o Brusque, domingo, fora de casa.

