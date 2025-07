Corinthians vive pior sequência em um ano e terá cinco pedreiras em 15 dias

A derrota para o Red Bull Bragantino fez o Corinthians chegar à sua pior sequência de resultados em um ano. E os jogos que vêm pela frente devem ser bastante complicados para o clube paulista. O Corinthians chegou a cinco jogos consecutivos sem vencer. A equipe empatou com Atlético-MG, Vitória e Grêmio, além de perder para Huracán e Red Bull Bragantino.





A sequência ruim acontece dentro de um período de dois meses. Os empates com Atlético-MG, Vitória e Grêmio e a derrota para o Huracán aconteceram antes da pausa para o Mundial de Clubes.

A série de resultados é a pior desde julho do ano passado, quando o time viveu jejum de seis partidas sem triunfar. O Corinthians empatou com Grêmio (três vezes), Bragantino e Juventude, além de perder para o Atlético-MG em um intervalo de 15 dias - entre 25 de julho e 10 de agosto.





Àquela altura, o Corinthians vivia sufoco. A equipe era a 18ª colocada no Brasileiro após a 22ª rodada e via a possibilidade do rebaixamento crescer.

PEDREIRAS À VISTA





Os próximos jogos não prometem "refresco". O Corinthians entrará em campo cinco vezes em um espaço de 15 dias.

O time treinado por Dorival Júnior fará quatro jogos pelo Brasileiro e um pela Copa do Brasil até o final do mês. São eles: Ceará (F), São Paulo (F), Cruzeiro (C), Botafogo (F) e Palmeiras (C) - este pela ida das oitavas de final Copa do Brasil.





Além dos dois clássicos, os outros três rivais estão acima do Corinthians na tabela. O Cruzeiro é o vice-líder do Brasileirão, enquanto o Botafogo é o atual sexto colocado, e o Ceará, o nono. O Timão é o 11° neste momento.

O Corinthians inicia a série com desfalques importantes no ataque. Sem Romero e Memphis suspensos, além de Yuri Alberto machucado, o técnico Dorival Júnior terá de escolher entre jogadores mais experientes, mas que vivem momento ruim, como Talles Magno e Héctor Hernández, ou jovens da base, como Gui Negão e Kayky.





SEQUÊNCIA DO CORINTHIANS EM JULHO

16/7 - Ceará x Corinthians - 19h30 - Brasileiro

19/7 - São Paulo x Corinthians - 21h - Brasileiro

23/7 - Corinthians x Cruzeiro - 19h30 - Brasileiro

26/7 - Botafogo x Corinthians - 18h30 - Brasileiro

30/06 - Corinthians x Palmeiras - 21h30 - Copa do Brasil